Sağlık

İngiltere'de kaybettiği yürüme kabiliyetini Eskişehir'de kazanmaya başladı

Ağır çuval kaldırınca bel fıtığı oldu, geçirdiği operasyon sonrasında bacaklarındaki güç kaybı yaşayan Bohdan Ivasıuk tedavi için Eskişehir'e geldi

Eskişehir Fizyomer Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir:

"Hastamızı walker ile yavaş yavaş adım attırmaya başlattık"

ESKİŞEHİR - İngiltere'deki inşaatta ağır çuval kaldırdığı için fıtık olan ve geçirdiği operasyon sonrasında bacaklarındaki güç kaybı yaşayan 35 yaşındaki Bohdan Ivasıuk, Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ndeki tedavisi sonucu ilk adımlarını atmaya başladı.

İngiltere'de inşaat sektöründe çalışan 35 yaşındaki Bohdan Ivasıuk, 2 tane ağır çuvalı kaldırdıktan sonra bacaklarında uyuşma olduğunu fark etti. İlerleyen günlerde Ivasıuk'un bacaklarındaki uyuşma giderek güçsüzlüğe dönüştüğü için muayene olduğu hastanede tespit edilen sırt kısmındaki fıtık nedeniyle sırtından ameliyat oldu. Ameliyat sonrası bacaklarındaki felcin giderilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilen Bohdan Ivasıuk, Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ni keşfederek tedaviye başladı. İlk tedavilerde hasta, gördüğü fizik tedavi ile ayakta dik durabilmeye ve dengesini koruyabilmeye başladı. İkinci kez Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne gelen ve tedaviye başlayan Bohdan Ivasıuk'un şimdiki hedefi ise walker ile yürüyebilmek. Yavaş yavaş adım atmaya başlayan Ivasıuk'un tedavisi devam ediyor.

"Bacaklarındaki kuvvetsizliğin düzeltilmesi için rehabilitasyon öneriyorlar"

Bohdan Ivasıuk'un rahatsızlığı hakkında konuşan Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Bohdan Ivasıuk 35 yaşında. Hastamız bize İngiltere'den parapleji dediğimiz her iki bacağında felç şikayeti ile geldi. Kendisi Ocak ayında İngiltere'de inşaat sektöründe çalışırken, iki ağır çuvalı kaldırdıktan sonra her iki bacağında uyuşma olduğunu ve kuvvetsizlik geliştiğini fark ediyor. Gittiği hastanede daha önceden de bel fıtığı olabileceğini ve özellikle torokal bölgeye yakın fıtık nedeni ile ameliyat olması gerektiğini söylüyorlar ve başarıyla ameliyatını oluyor. Ancak bacaklarındaki kuvvetsizliğin düzeltilmesi için rehabilitasyon öneriyorlar. Hastamızın merkezimize ikinci gelişi. Daha önce Nisan ayında gelmişti o zaman da epey yol kat ettik. Kendisine üçer haftalık bütüncül ve yoğun 2 tedavi paketi sunmuştuk. O tedaviler sırasında hasta ayakta dik durabilmeye ve dengesini koruyabilmeye başladı" dedi.

"Amacımız onu walker ile yürütebilmek"

Hastanın ilk geldiğinde dik durma ve denge sorununun fizik tedavi ile çözüldüğünü belirten Tıbbi Direktör Uzm. Dr. Tünerir, ikinci defa gelen hastada amaçlarının önce paralel barda sonra walker ile yürütebilmek olduğunu belirtti. Tedavi hakkında konuşan Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir şöyle devam etti;

"Bu seferki gelişinde amacımız onu önce paralel barda sonra walker ile yürütebilmek. Burada da adım adım hedefimize ulaşıyoruz. Özellikle Türkiye'deki sağlık sisteminin iyi olduğunu ve Fizik Tedavi merkezimizi araştırmış. Diğer ülkelerin ve bizim ülkemizdeki tedavilerin başarı oranlarını karşılaştırmış ve Türkiye'yi, Eskişehir'deki Fizyomer'i seçmiş. Geçen sefer de merkezimizden çok memnun ayrılmıştı. Aşırı kasılmaları nedeni ile hastamıza Eskişehir'de botoks ile aşırı kas gerginliklerini giderdik. Botoks uygulamalarından sonra da yoğun bir terapi gerekiyor. Ülkesine döndüğünde orada fizik tedaviyi gerçekleştirememiş. Bu nedenle tekrar kurumumuza başvurdu ve yoğun bir tedavi programı ile şu an kendisini walker ile yavaş yavaş adım attırmaya başlattık. Amacımız, hastamızı cihazlarla kendi başına yürütebilmek.