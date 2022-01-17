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İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz'de kış ortasında denize girdi - Son Dakika

İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz'de kış ortasında denize girdi

17.01.2022 10:12

- İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz'de kış ortasında denize girdi İngiltere'de yaşayan Ordulu Rukiye Vurguncu Forshaw, soğuk suyun insan vücudu açısından yararlı olduğuna dikkat çekmek adına, Karadeniz'de kış ortasında denize girdi.

- İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz'de kış ortasında denize girdi

ORDU - İngiltere'de yaşayan Ordulu Rukiye Vurguncu Forshaw, soğuk suyun insan vücudu açısından yararlı olduğuna dikkat çekmek adına, Karadeniz'de kış ortasında denize girdi. Forshaw, insanların, sadece yaz aylarında değil, kışın da denize girmeleri gerektiğini belirtiyor.

Ordulu olan ancak uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan sağlık görevlisi 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Rukiye Vurguncu Forshaw, tatil için Ordu'ya geldi. İngiltere'de sürekli olarak spor yapan ve kış aylarında soğuk suya girdiğini belirten Rukiye Vurguncu Forshaw, soğuk suyun insan vücuduna faydaları olduğunu belirterek ve insanların da bilinçlenmesini sağlamak adına memleketinde denize girdi. Hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düştüğü Ordu'da denize girerek bir süre yüzen Rukiye Vurguncu Forshaw, insanların kış aylarında soğuk suya girmekten çekinmemesi gerektiğini ifade etti.

"Çok güzel deniz var, insanların her mevsim yüzmesi lazım"

"Sporun çok faydası var, soğuk su ise insan vücudunu dinç tutuyor, vücuttaki kahverengi yağ oranını arttırıyor, soğuk sudan korkmamamız lazım" diyen Rukiye Vurguncu Forshaw, "İnsanların iki hatası var; birincisi fazla gıda tüketerek aç kalmıyoruz, ikincisi ise vücudumuzu çok sıcak tutuyoruz. Burada çok güzel bir deniz var, insanların yaz-kış demeden yüzmeleri lazım. 'İngiltere gibi bir yerde insanlar yüzüyorsa, Ordu'da neden yüzülmesin?' dedim ve dikkat çekmek adına denize girdim. Hava biraz soğuktu ve dalgalıydı ancak su çok güzeldi. Suya girdiğimde çok mutlu oldum" dedi.

"Amacım Karadeniz'de kışın denize girmekti"

Kış ortasında denize girmeyi amaçladığını ve bu düşüncesini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydeden Forshaw, "Üşümekten korkmuyorum, sonuçta sudan çıkınca üzerimi giyindim ve çay içerek ısındım. İnsanları üşümek hasta etmiyor, virüs ve bakteriler hasta ediyor. İnsanların tepkileri genelde farklı oluyor ve ne yaptığıma merak içerisinde bakıyorlar. Ben sağlık için yaptığım için insanların düşüncesini kafama takmıyorum ama insanlar şaşırıyor. Aslında herkesin denemesi lazım, gerçekten soğuk suya girip çıkınca yeniden doğmuş gibi hissediyorum, insan kendini süper kahraman gibi görüyor. Amacım sağlıklı yaşlanmak ve dinç olmak" ifadelerine yer verdi.

İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz'de kış ortasında denize girdi
İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz'de kış ortasında denize girdi
İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz'de kış ortasında denize girdi

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Karadeniz, England, Ordu, su, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz'de kış ortasında denize girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz'de kış ortasında denize girdi - Son Dakika
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