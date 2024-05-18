İngiltere'den Gelen Hastaya Türkiye'de Sleeve Gastrektomi Ameliyatı - Son Dakika
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Sağlık

İngiltere'den Gelen Hastaya Türkiye'de Sleeve Gastrektomi Ameliyatı

İngiltere\'den Gelen Hastaya Türkiye\'de Sleeve Gastrektomi Ameliyatı

61 yaşındaki Kim Noble, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde Sleeve Gastrektomi ameliyatı oldu. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. İlhan Taşdöven, hastanın obezite ve hipertansiyon şikayetiyle başvurduğunu belirtti. Türkiye'deki sağlık turizminin geliştiğini vurgulayan Taşdöven, üniversitelerinin bu konuya özen gösterdiğini ve yabancı hastaların gelmesinin sağlık turizmini artıracağını ifade etti.

18.05.2024 13:38
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İngiltere'den gelen 61 yaşındaki Kim Noble, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi'nde Sleeve Gastrektomi (tüp mide) ameliyatı oldu.

ZBEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven tarafından ameliyat edilen Noble, ertesi gün taburcu edildi.

Taşdöven, AA muhabirine, İngiltere'den üniversitedeki ameliyatları sosyal medya aracılığıyla takip eden hastanın, daha sonra obezite ve hipertansiyon şikayetiyle başvurduğunu kaydetti.

Yapılan tetkiklerin ardından 110 kilogram ağırlığındaki hastanın, ameliyat edilmesinde bir sakınca tespit etmediklerine işaret eden Taşdöven, "Bunun üzerine hastamıza operasyon planladık. Tüp mide ameliyatı dediğimiz, Sleeve Gastrektom yaptık. Hastamız 2 gün sonra İngiltere'ye geri döndü." dedi.

Taşdöven, Türkiye'de sağlık turizminin geliştiğini ve üniversite olarak bu konuya özen gösterdiklerini belirtti.

ZBEÜ'deki merkezin, Türkiye'de sayılı obezite merkezlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Taşdöven, "Burada hasta geldiği zaman check-up sürecini yaşıyor. Biraz uzun sürüyor ama sonuçta bunun yapılması gerekiyor. Check-up sırasında hastaların başka hastalıklarıyla karşılaşabiliyoruz. O gibi durumlarda da hastalar, üniversitemizde tedavi ediliyor. Sonrasında da ameliyat düzenliyoruz. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan da hastalar geliyor. Bu tür hastaların gelmesi, buranın sağlık turizmini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İngiltere'den Gelen Hastaya Türkiye'de Sleeve Gastrektomi Ameliyatı - Son Dakika

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