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İngiltere 'kızlık zarı' ameliyatı ve 'bekaret testlerini' yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
BBC

İngiltere 'kızlık zarı' ameliyatı ve 'bekaret testlerini' yasaklamaya hazırlanıyor

25.01.2022 21:16
İngiltere 'kızlık zarı' ameliyatı ve 'bekaret testlerini' yasaklamaya hazırlanıyor

İngiltere hükümeti, kızlık zarı dikimi (himenoplasti) olaran bilinen ameliyatları ve 'bekaret testlerini' ülke çapında yasaklamayı planlıyor.

İngiltere hükümeti, kızlık zarı dikimi (himenoplasti) olaran bilinen ameliyatları ve 'bekaret testlerini' ülke çapında yasaklamayı planlıyor.

Kızlık zarını tekrar yaratmayı hedefleyen tıbbi operasyon, birçok ülkede bekaret konusunda kadınlar üzerinde kurulan toplumsal baskılardan dolayı düzenleniyor.

Yeni yasal düzenlemeye göre İngiltere'de kızlık zarı ameliyatı ve bekaret testleri ülke çapında suç haline gelecek.

Bekaret testlerinde vajinanın girişinde bulunma ihtimali olan ince bir doku olarak tanımlanabilecek kızlık zarının ne durumda olduğu kontrol ediliyor.

İngiltere Sosyal Hizmetler Bakanı Gillian Keegan, hükümetin "ülkedeki savunmasız kadınları ve genç kızları korumak konusunda kararlı" olduğunu belirtti.

Kızlık zarı ameliyatı şu anda İngiltere'de özel kliniklerde yaklaşık 3 bin sterline yapılabiliyor.

Kızlık zarı dikimi ameliyatı genellikle kadınların evlendiği döneme kadar cinsel ilişki yaşamasını istemeyen muhafazakar topluluklarla ilişkilendiriliyor.

Kızlık zarının yerinde olup olmadığını kontrol eden bekaret testi ise Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre dünyada en az 20 ülkede uygulanıyor.

İngiltere hükümeti 2021 yılının sonunda "kızlık zarı ameliyatlarının yasaklanması için yeni bir yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine" dair söz verdi.

Yeni yasal düzenlemeye göre kızlık zarı ameliyatı yaptırmak isteyen birisine "destek verme" veya onu "teşvik etme" suçu için 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Geçen sene İngiltere'nin Avam Kamarası'nda tartışılan düzenlemeye bekaret testi yasağı da eklendi.

"Travmatik bir süreç"

İranlı ve Kürt Kadınların Hakları adlı kuruluşun başkanı olan Diana Nammi, bu yasağın getirilmesi için bir süredir mücadele ediyor.

Nammi, "Bu ameliyatı yaptırmak durumunda kalan tüm kadınlar ya direkt ya da dolaylı bir şekilde zorlanıyor. Çoğu kadın da ameliyatı aileleri tarafından dayatılan evlilikler için yaptırıyor" diye konuştu ve devam etti:

"Kızlık zarı ameliyatı çok travmatik bir süreç ve yapılan ameliyatların yaklaşık yarısı kadının tekrar cinsel ilişki yaşadığında kanamasına yol açmıyor. Bu da kadınları namusa dayalı suistimale karşı savunmasız bırakıyor."

Ailelerle çalışmalar yürüten Orta Doğulu Kadın ve Toplum Derneği kurucusu Halaleh Taheri'ye göre kızlık zarı ameliyatının tamamen ortadan kalkması uzun sürecek. Taheri, bu konuda eğitimin önemli bir rolü olduğunu düşünüyor.

Karma Nirvana adlı bir kuruluşun yardım hattında çalışan İndira Varma ise kadınların telefon açıp kızlık zarı ameliyatı yaptırdıklarını itiraf etmesinin aylar sürdüğünü söylüyor.

Ev ortamında yapıldığı iddiaları

Ameliyatların büyük çoğunluğu özel kliniklerde yapılsa da bazılarının ev ortamlarında yapıldığı yönünde ifadeler var.

Varma, bunun "hızla büyüyen bir endüstri" olduğunu, "mağdurlar için suistimal döngüsünü devam ettirdiğini" söyledi.

Londra'da özel bir kliniğin sahibi Dr. Bhar ise yasağa katılmadığını, daha önce hiç bekaret testi yapmadığını ancak kızlık zarı ameliyatı gerçeklestirdiğini belirtti.

Bhar, ameliyatın yasaklanması durumunda kadınların daha da savunmasız hale gelebileceğinden endişeli olduğunu, durumun daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bhar, aynı zamanda ameliyat için kliniğe gelen birçok kadının zorlanmadığını, aileleri tarafından zorlandığını düşündüğü kadınları ise geri çevirdiğini ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, Cinsel İlişki, England, Bekaret, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere 'kızlık zarı' ameliyatı ve 'bekaret testlerini' yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: İngiltere 'kızlık zarı' ameliyatı ve 'bekaret testlerini' yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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