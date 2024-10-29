İnme Riskini Azaltmada Erken Tanı Önemli - Son Dakika
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Sağlık

İnme Riskini Azaltmada Erken Tanı Önemli

İnme Riskini Azaltmada Erken Tanı Önemli

Prof. Dr. Koyuncu, inmenin erken tedavisinin önemini vurguladı; robotik rehabilitasyon sistemlerini tanıttı.

29.10.2024 13:36
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GAZİLER Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu, dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon, Türkiye'de ise 125 bin kişinin inme geçirdiğini söyleyerek, "Erken tanı ve tedavinin özellikle damar tıkanıklığına bağlı inmede sağ kalımı artırdığını biliyoruz, hem de engelliliğin derecesinin erken tedaviyle azaltıldığını biliyoruz. Bu anlamda biz de hastanemizde bu hastalığın tedavisinde robotik rehabilitasyon sistemini kullanmaya başladık" dedi.

Prof. Dr. Engin Koyuncu, 29 Ekim 'Dünya İnme Günü' nedeniyle DHA'ya açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Koyuncu, inmenin, beyin damarlarının tıkanmasına veya beyin damarlarının kanayarak beyin dokusunun hasarlanmasına bağlı olarak gelişen ani nörolojik bir durum olduğunu belirterek, "Bu ani nörolojik durumlarda, genellikle bilinç kaybı, konuşma bozukluğu, yutma bozukluğu, ağızda kayma, vücudun sağ veya sol tarafında güçsüzlük gibi ani gelişen sorunlar ortaya çıkabilir. Maalesef dünyada ve ülkemizdeki inme sıklığı, alınan çeşitli önlemlere karşı halen azaltılamamış olmakla birlikte dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon kişinin inme geçirdiğini, ülkemizde ise bu sayının 125 bin civarında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her gün ülkemizde yaklaşık 350 civarında vatandaşımızın inme geçirdiğini burada belirtmek isterim" diye konuştu.

'RİSK FAKTÖRÜ TÜTÜN KULLANIMI VE YÜKSEK TANSİYON'

İnmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koyuncu, "İnmedeki en önemli risk faktörleri tütün kullanımı ve yüksek tansiyon yani hipertansiyondur. Dolayısıyla tütün kullanımının azaltılması ve hipertansiyonla mücadele inme riskini azaltacak en önemli önlemler arasındadır. Bunun yanında sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı bir beslenme, kan şekeri yüksekliğiniz varsa diyabetin tedavisi, kan şekerinin regüle edilmesi, fiziksel olarak aktif kalma ve düzenli uyku gibi önlemlerle, yaşam tarzı modifikasyonlarıyla inme sıklığının önemli bir kısmının azaltılabileceğini vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var diye düşünüyorum. İnmede erken tanı ve tedavinin özellikle damar tıkanıklığına bağlı inmede hem sağ kalımı artırdığını biliyoruz hem de engelliliğin derecesinin azaltıldığını biliyoruz. Bunun için belirtileri olan hastaların veya hasta yakınlarının bu durumlarda hemen 112'yi aramaları ve hastaların mümkünse inme ünitesi veya inme servisi olan hastanelere hızlıca nakledilmeleri gerekmekte. Çünkü biliniyor ki ilk 4-5 saatte yapılan müdahaleler inmede sağ kalımı artırıyor ve daha az bağımlı hale gelmelerini sağlıyor. Bu anlamda erken tanı ve erken müdahale inmede çok önemli" dedi.

'ROBOTİK REHABİLİTASYON SİSTEMLERİ KULLANIYORUZ'

Prof. Dr. Koyuncu, inme hastalığının tedavisinin bir rehabilitasyon ve ekip işi olduğunu kaydederek, "Rehabilitasyon ekibiyle birlikte çeşitli teknolojilerden ve güncel teknolojilerden faydalanabiliyoruz. Ülkemizde de bu teknolojik imkanlara ulaşma şansımız yüksek. Bu anlamda biz de hastanemizde de bu robotik rehabilitasyon sistemlerini kullanıyoruz. Robotik rehabilitasyon sistemi kişinin vücut ağırlığını kısmen destekleyen bir yürüme bandı ve sanal gerçeklikten oluşan bir cihaz sistemi. Bu sistemle birlikte kişiye hem yürüme eğitimini verip hem denge koordinasyonunu sağlayıp hem de bilgisayar fonksiyonlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu ve buna benzer nitelikte olan cihazların yardımıyla da biz inmeli hastalarımızın hem rehabilitasyon tedavisine uyumlarını artırmaya hem de tedavide daha başarılı olmaya çalışıyoruz. Sistemler farklı olabilir; kimi cihaz kişinin vücut ağırlığını daha fazla destekler, kimi kısmen destekler. Dolayısıyla hastaya göre bu rehabilitasyon teknolojilerini hem yürüme amacıyla hem de el ve kol rehabilitasyonu amacıyla kullanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

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