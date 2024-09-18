Irak'tan Lübnan'a Acil Yardım Gönderildi

Irak, çağrı cihazlarının patlatıldığı Lübnan'a acil yardım ekibi ve tıbbi malzeme gönderdi.
Irak resmi ajansı (INA) Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr'in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.
Irak'tan gönderilen yardım malzemeleri ve sağlık ekiplerinin Beyrut Havalimanı'na ulaştığını aktaran Bedr, tıbbi yardımın Lübnan Sağlık Bakanlığına teslim edileceğini kaydetti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından tıbbi malzeme ve acil yardım ekiplerinin Lübnan'a gönderilmesi talimatını vermişti.
Çağrı cihazlarının patlatılması
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.
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