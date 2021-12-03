İşitme engellilere işaret diliyle sağlık bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

Adana'da işaret dili eğitimi alan 112 Acil Sağlık ekibi, işitme engellilere sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Konuştur Parmakları" projesi kapsamında işaret dili eğitimi alan 112 Acil Sağlık personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Sağlık çalışanları, işaret diliyle sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdiği öğrencilere ambulansta çeşitli aletleri de tanıttı.

Öğrenciler, etkinlikte 112 Acil Sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Reyhan Mazı ile diğer ilgililer de katıldı.