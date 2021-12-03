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İşitme engellilere işaret diliyle sağlık bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

İşitme engellilere işaret diliyle sağlık bilgilendirmesi yapıldı

03.12.2021 12:54
İşitme engellilere işaret diliyle sağlık bilgilendirmesi yapıldı

Adana'da işaret dili eğitimi alan 112 Acil Sağlık ekibi, işitme engellilere sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Adana'da işaret dili eğitimi alan 112 Acil Sağlık ekibi, işitme engellilere sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Konuştur Parmakları" projesi kapsamında işaret dili eğitimi alan 112 Acil Sağlık personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Sağlık çalışanları, işaret diliyle sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdiği öğrencilere ambulansta çeşitli aletleri de tanıttı.

Öğrenciler, etkinlikte 112 Acil Sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Reyhan Mazı ile diğer ilgililer de katıldı.

İşitme engellilere işaret diliyle sağlık bilgilendirmesi yapıldı
İşitme engellilere işaret diliyle sağlık bilgilendirmesi yapıldı
İşitme engellilere işaret diliyle sağlık bilgilendirmesi yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü, Aralık, Adana, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İşitme engellilere işaret diliyle sağlık bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika


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