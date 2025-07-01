İsrail'in Gazze'deki ablukası, çocukları yetersiz beslenme ve hastalıkların pençesine itiyor

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı abluka, özellikle çocukların yetersiz beslenerek bünyelerinin zayıflamasına ve hastalanmalarına neden oluyor.

Her gün onlarca çocuk, yetersiz beslenme kaynaklı sağlık problemleriyle Gazze'nin farklı yerlerinde kısıtlı imkanlarla da olsa hizmet vermeye çalışan hastanelere kaldırılıyor. Hastanelere kaldırılan bu çocukların bir deri bir kemik kalmış oldukları dikkati çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, bu soruna dikkati çekmiş ve Gazze'de yıl başından bu yana günlük ortalama 112 çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisi için hastaneye kaldırıldığını ifade etmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ise 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Yetersiz beslenme hastalıklara davetiye çıkarıyor

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi ile güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi hasta, bitkin ve zayıf çocuklarla dolup taşıyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı İyad Ebu Muaylak, pediatri bölümünde son hafta ve aylarda çok fazla yoğunluk yaşandığına dikkati çekti.

Çocuklarda zatürre, göğüs ve bağırsak enfeksiyonlarına fazlaca rastladıklarını kaydeden Muaylak, bunların çoğunlukla viral enfeksiyonlar olmakla birlikte altta yatan temel sebebin "yetersiz beslenme sonucu gelişen bağışıklık sistemi zayıflığı" olduğunun altını çizdi.

Muaylak, "Hastaneye günde 40-60 hasta girişi yapılıyor. Bunlar direk yetersiz beslenme nedeniyle gelmiyor ama yetersiz beslenme pek çok hastalığa neden oluyor. Bağışıklık sistemleri zayıflayınca çocuklar hastalıklara direnç gösteremiyor." dedi.

Dünyaya, "Bu çocuklara acıyın" diye seslenen Muaylak, hastanelere serum, ilaç, antibiyotik ve mama tedarikinde bulunulmasını istedi.

Hastanede tedavi gören 3 aylık bebek Muhammed el-Levh ile Rezan Ebu Zahir'in anneleri de gıda ve mama bulamadıkları için çocuklarının hastalandığına işaret etti.

Yetersiz beslenme nedeniyle vücudunda kan kalmadı

Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören Emel El-Beyyuk'un babası da aynı durumdan muzdarip olduklarını ifade etti.

Kızının daha önce gayet sağlıklı bir çocuk olduğunu ancak Refah'a ilk göçlerinde hastalandığını söyleyen baba, kızında buğday alerjisi olduğunu ve perhiz yapması gerektiğini dile getirdi.

Perhizden fayda gördüğünü ancak sıkı ablukanın başlamasıyla buna devam edemediklerini anlatan baba, "Et, meyve ve sebze yemesi gerekiyor. Şimdi bunları bulamıyoruz. 2-3 gün önce Nasır Hastanesi'ne getirdim, derhal beslenme ve diyet bölümüne yatış yapması gerekiyor dediler. Önceden 20 kiloydu şimdi ise 12 kilo. Kan almaya çalışıyorlar ama pek çok yerden denemelerine rağmen kan bulamıyorlar." dedi.