İstanbul'da Başarıyla Tümörü Alınan Adam Sağlığına Kavuştu
İstanbul'da Başarıyla Tümörü Alınan Adam Sağlığına Kavuştu

İstanbul'da Başarıyla Tümörü Alınan Adam Sağlığına Kavuştu
05.03.2026 09:39
2 kg'lık tümör nedeniyle yürüyemeyen Mirlan Abdrakhmanov, İstanbul'da yapılan operasyondan sonra sağlığına kavuştu.

BOYNUNDAKİ 2 kilogramlık tümör nedeniyle yürüyemez hale gelen Mirlan Abdrakhmanov (37), İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Abdrakhmanov, "Kitle zamanla büyüdü, küçülmedi. Bebek başı kadar olmuştu, yürümek ve oturmak bile çok zordu" dedi.

Boynunda yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve 26 santimetre çapında bir tümörle (fibrosarkom) yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Kazakistanlı Mirlan Abdrakhmanov, sağlığına Türkiye'de kavuştu. Yürümeyi ve oturmayı dahi imkansız hale getiren kitle, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan ve ekibinin gerçekleştirdiği kritik operasyonla çıkarıldı.

'TÜMÖR OLDUKÇA İLERİ BOYUTTAYDI'

Hastanın kendilerine başvurduğunda durumun oldukça kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Kandoğan, "Bu fibrosarkomvakasıydı ve daha önce ameliyat öyküsü vardı. Fibrosarkomlarnüks potansiyeli yüksek, kötü huylu tümörlerdir. Hastamız bize geldiğinde tümör yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve 26 santimetre çapındaydı. Tümörü çıkardıktan sonra oluşan defekti kas flepleri kullanarak kapattık. Cerrahi sınırlar negatife ulaştı. Boyun ameliyatından sonra hastamız çok iyi toparladı." diye konuştu.

'UZAĞA YAYILMAMIŞ OLMASI BÜYÜK ŞANSTI'

Tümörün büyüklüğünün cerrahiyi zorlaştıran en önemli faktör olduğunu belirten Prof. Kandoğan, "Şanslıydı çünkü uzak metastazı yoktu. Tümör tamamen boyunla sınırlıydı. Bu da tedavi başarısını artıran en önemli unsurlardan biri oldu. Fibrosarkomlar kemoterapiden çok fayda gören tümörler değildir ancak hastamızın tümör dokusu kemoterapiye uygun. Bu nedenle onkoloji ile birlikte kemoterapi sürecini planladık. Bugün taburcu oluyor" dedi.

'YÜRÜMEK BİLE ZORLAŞMIŞTI'

Mirlan Abdrakhmanov, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Başta fibroma vardı. Kriyoablasyon yapıldı ama fayda etmedi. Biyopsi sonrası fibrosarkom tanısı konuldu. Kitle zamanla büyüdü, küçülmedi. Bebek başı kadar olmuştu, yürümek ve oturmak bile çok zordu. Kendi ülkemde ameliyat sırasının gelmesi aylar sürebilirdi. Tolga hoca ile görüştük, kısa sürede ameliyat olabileceğimi söyledi. Türkiye'yegeldikten sadece iki gün sonra ameliyata alındım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Büyük bir kitle çıkarıldığı için kaslarla ilgili biraz rahatsızlık var ama onun dışında iyiyim. Tolga Hoca'ya, ekibine, hemşirelere ve tüm Medipol çalışanlarına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

İstanbul'da Başarıyla Tümörü Alınan Adam Sağlığına Kavuştu

