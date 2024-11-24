İstanbul\'da Kardiyovasküler Çözümler 2024 Sempozyumu Gerçekleştirildi

Sağlık

İLERİ Kardiyovasküler Çözümler 2024 Sempozyumu kardiyoloji dünyasını İstanbul 'da buluşturdu. Sempozyumda konuşan Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstirati, "Gerçekten heyecan verici gelişmeler. Tıpta artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla oluşan inovasyonlar hayatımıza girdi. Hastanelerimizde beyin cerrahisinde, plastik cerrahide somut olarak bazı uygulamaları yapıyoruz. Herhalde kardiyoloji bunlardan fayda sağlayacak en önemlisiö dedi.

Tüm kardiyoloji dünyasının beklediği, kalp sağlığıyla ilgili son gelişmeler ve teknolojilerin paylaşıldığı İleri Kardiyovasküler Çözümler (ACS'24) Sempozyumu'nun 11'incisi İstinye Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sempozyuma hem yurt içinden hem de yurt dışından yaklaşık bin 700 kardiyolog ve sağlık profesyoneli katıldı. Kardiyoloji Uzmanları Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, Prof. Dr. Enis Oğuz başta olmak üzere Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, Uzm. Dr. Ayşegül Karahan ve Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy'un katkılarıyla hazırlanan ACS'24'te teorik bilgilerin yanı sıra ameliyathanelerden canlı cerrahiler de yansıtıldı. Canlı yayınla bağlanılan persistan atriyal fibrilasyon (AF) ablasyon ameliyatının yapıldığı oturum hem hasta yönetimi hem de kullanılan 3 boyutlu haritalama teknikleriyle öne çıktı. Sempozyumunun açılış konuşmasını Liv Hospital Grup Koordinatörü ve İstinye Üniversitesi İcra Kurulu Üyesi Meri İstiroti yaptı.

'TIPTA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE YAPAY ZEKAYLA OLUŞAN İNOVASYONLAR HAYATIMIZA GİRDİ'

Meri İstiroti, "Gerçekten heyecan verici gelişmeler. Tıpta artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla oluşan inovasyonlar hayatımıza girdi. Hastanelerimizde beyin cerrahisinde, plastik cerrahide somut olarak bazı uygulamaları yapıyoruz. Herhalde kardiyoloji bunlardan fayda sağlayacak en önemlisi. Filmde yol arkadaşlığından bahsedildi. Siz, meslektaşlar olarak bu değerli toplantılarla bir birinize yol arkadaşlığı yaparken aramızda eğitime hala katkıda bulunan ve kardiyolojide yeni yol arkadaşları eğiten kişilerinde çok kıymetli çalışmalarını izliyoruz ve onlara müteşekkiriz, yeni kardiyologları yetiştirdikleri için. İstinye Üniversitesi bilim tabanlı bir üniversite, araştırma tabanlı bir üniversite. Dolayısıyla Liv ailesi olarak bu üniversite çatısı altında böyle bir toplantıya 11'inci kez ev sahipliği yapmaktan da onur duyuyoruz" diye konuştu.

'KARDİYOLOJİYE BAKIŞ AÇIMIZIN TAMAMEN DEĞİŞECEĞİ KONUSUNDA FİKİRLER VAR'

Sempozyumla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, "ACS için İstinye Üniversitesi ana yerleşkesinde buluştuk. 200 kardiyolog meslektaşımız ve online olarak bin 500 izleyici ile konferansa devam ediyoruz. Bugün açılışta ilk kez Türkiye'de henüz görmediğimiz neredeyse 2 nanometre çözünürlüğe ulaşan bir tomografiden gelen görüntüleri meslektaşlarımızla paylaştık. Bu sayede aslında kardiyolojiye bakış açımızın tamamen değişeceği konusunda fikirler var. Çünkü daha önce hiç görmediğimiz netlikte nereyse kalp kasını görecek düzeyde çözünürlüğe ulaşmış bir tomografiden elde edilmiş görüntülerle kalbi bir kere daha görmüş olduk. Bunun haricinde zorlu birçok vakayı şu anda meslektaşlarımız burada gerçekleştiriyorlar. Bunlardan bir tanesi elektrofizyolojide kullanılan 3 boyutlu haritalama tekniği. Diğer bir olguda ise yeni yaygınlaşan ilaç salınımı balonlar, bu konuda da yeni gelişmeleri hem tartıştık hem canlı bir vakada görmüş olduk" ifadelerini kullandı.