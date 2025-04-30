İstanbul'da Sağlık Hizmetlerinde Rekor Rakamlar - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da Sağlık Hizmetlerinde Rekor Rakamlar

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İl Sağlık Müdürü Güner, 2025'in ilk 3 ayında İstanbul'da 40 milyon muayene yapıldığını açıkladı.

30.04.2025 18:13
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner 'Dünyada görülmeyen rakamlar' diyerek açıkladı: "Her gün 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor"

"2025'in ilk 3 ayında 40 milyon 913 bin muayene oldu"

İSTANBUL - Sağlık sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "2025 yılının ilk 3 ayında 40 milyon 913 bin muayene oldu, yüzde 78'i kamu hastanelerinde. En çok iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın doğum, göz ve ortopedi branşlarında muayene talepleriyle karşılaşmış, yaklaşık yüzde 16'lık bir muayene artışını 2025'te sağlamış durumdayız. İstanbul'da her gün 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor, dünyada görülmeyen rakamlar aslında İstanbul'da Sağlık Bakanlığı olarak çok büyük bir hizmet veriyoruz. Amacımız; İstanbul'un bütün yataklarının hem nitelikli yatağa dönüşmesi hem de muhtemel bir deprem anında bile sağlık hizmeti sunacak şekilde dayanıklı hale getirilmesi" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, basın mensuplarıyla Bakırköy'de bir restorandaki kahvaltıda bir araya geldi. Programda Doç. Dr. Güner, İstanbul'un sağlık sistemine ilişkin bilgiler ve veriler paylaştı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"2025 yılının ilk 3 ayında 40 milyon 913 bin muayene oldu"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 53 kamu, 144 özel, 6 kamu üniversitesi hastanesi, 12 vakıf üniversitesi hastanesi olmak üzere toplam 215 hastane ile vatandaşlara sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Doç. Dr. Güner, "Sayısı 4 bin 900'leri geçen aile hekimliği birimi ile birinci basamak sağlık hizmetlerimiz kesintisiz şekilde devam etmekte. Ana problemlerimizden bir tanesi neydi; vatandaşımıza üst düzeyde, kalitede, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız 2024 senesinde ortalama 12 kez sağlık kuruluşlarına başvurmuş. 2025 yılının ilk 3 ayında 40 milyon 913 bin muayene oldu, şunu anlıyoruz ki; ilk çeyrekte takribi olarak yine kişi başı 3 kez sağlık kuruluşlarına başvurulmuş. Türkiye'nin ürettiği tıbbi hizmet puanının yaklaşık yüzde 40'ını üreten ve her gün 650 binden fazla muayene kapasitesine ulaşmış, vatandaşa sağlık hizmeti sunan bir sistemden bahsediyoruz. Bunun da muayene olarak yüzde 78'i kamu hastanelerinde gerçekleştirmiş durumda. En çok iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın doğum, göz ve ortopedi branşlarında muayene talepleriyle karşılaşmış durumdayız. Yaklaşık yüzde 16'lık bir muayene artışını 2025 yılında aynı periyoda göre sağlamış durumdayız. MHRS'ye ulaşımla ilgili talep bırakan kişi sayısında yüzde 40'lık bir azalma oldu. Her gün bunlar bizde analiz ediliyor. Aslında randevuya ulaşmakla ilgili İstanbul'da tercih kenara konduğunda 16'ncı günde randevuya bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Kendi alışkın olduğu hastanesine ulaşmak istemesinden dolayı talepte, yönetilmede bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da inşallah en yakın zamanda aşacağız" dedi.

"Her gün 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor, dünyada görülmeyen rakamlar"

Muayene sayısı arttıkça diğer işlemlerde de artış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Güner, "Muayene sayıları arttıkça ameliyat sayıları da gün geçtikçe artıyor. İstanbul'da günde 9 bin 624 ameliyat gerçekleşiyor. Toplam ameliyatın yüzde 62'sini kamu yapıyor. İstanbul'da her gün 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor. Dünyada görülmeyen rakamlar aslında, bu kadar sağlık hizmetine rahat ulaşımın olduğu ve bunun ücretsiz verildiğini düşündüğünüzde İstanbul'da Sağlık Bakanlığı olarak çok büyük bir hizmet veriyoruz. İstanbul'da aile hekimine uğramamış, aile hekimini tanımayan bir kişi bile bırakmak istemiyoruz çünkü İstanbul'da ortalama 7 dakika yürüyerek aile hekimine ulaşabilme imkanınız var. Vatandaşın bir kan vermek için artık Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitmesine gerek yok. 2025 yılında 120 binden fazla kanser taraması yaptık. Numune Hastanesi, Siyami Ersek, Süreyyepaşa Hastaneleri yeniden yapımları şu anda planlanmış durumda. Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin ikizi olan Anadolu Yakası'nda Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir tanesi Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin hali hazırda inşaatı devam etmekte 5 bin yatak da inşa halinde. Esenyurt Hastanemiz yakın zamanda açılacak" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimizi bulursak bir afetle karşılaştığımızda kesintisiz hizmeti sunabilmiş olacağız"

Sağlık sisteminin muhtemel depremlerde de işlerliğini korumak amacıyla birçok çalışma içerisinde olduklarını aktaran Doç. Dr. Güner sözlerine şöyle devam etti:

"Amacımız; bütün İstanbul'un bütün yataklarının hem nitelikli yatağa dönüşmesi hem de muhtemel bir depreme yönelik kesintisiz, deprem anında bile sağlık hizmeti sunacak şekilde dayanıklı hale getirilmesini istiyoruz. Büyük İstanbul depremi tatbikatını yaptık. 18 il iştirak etti, yaklaşık 2 binden fazla sağlık personeli İstanbul'a geldi. Muhtemel bir depremde İstanbul'da sağlık hizmetinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için dışarıdan gelecek olan kişi eğer Trabzon'dan gelip ortopedi servisine Kartal Lütfi Kırdar'a geçecekse önceden tanıması. 23 Nisan'daki depremde, 5.8'deki Silivri depreminde olsun sağlık sistemimiz kesintisiz bir şekilde devam etti biz şunu biliyoruz ki eksiklerimizi bulmaya çalışıyoruz he planda. Plandaki eksiklerimizi bulursak gerçekte bir olay, bir afetle karşılaştığımızda vatandaşımıza kesintisiz bu sağlık hizmetini sunabilmiş olacağız. Biz eğer 2025 yılında hala daha çocukluk çağı aşılarını tartışır bir durumdaysak ahla daha bir otizm taramasıyla ilgi çocuklarımızı aile hekimliklerine getirmekte zorluk yaşıyorsak bunların mücadelesini hep beraber vereceğiz. 200'den fazla ülkeden kişi İstanbul'a sağlık turizmiyle şifa bulmaya geliyor, yüksek derece, büyük, volümlü ameliyatlar için"

Kaynak: İHA

Radyoloji, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da Sağlık Hizmetlerinde Rekor Rakamlar - Son Dakika

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