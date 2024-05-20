İstanbul'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Eğitimi - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Eğitimi

İstanbul'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında öğrencilere sağlık bilinci kazandırılıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çocukları eğitmekle geleceği garantiye almanın önemine vurgu yaptı. Okullarda yapılan eğitimlerde sağlık malzemeleri tanıtılıyor ve çocuklara sağlıklı yaşam bilinci aşılanıyor.

20.05.2024 14:35
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İstanbul'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" eğitimi

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: "Çocukları eğitmek geleceği garantiye almak demek"

"Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" projesiyle öğrenciler bilinçlendiriliyor

Sağlık malzemelerinin kurulduğu kurulduğu alan dron ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi çerçevesinde okullarda öğrencilere eğitimler verilerek sağlık bilinci kazandırılması amaçlanırken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bütün okullara yavaş yavaş gidiyoruz. Çocukları eğitiyoruz, çocukları eğitmek bu güzel vatanın geleceğini garantiye almak demek. Çocuklar ambulansa, çadıra dokunsun onu yaşasın ki sağlığın değerini bilsin istiyoruz" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde İstanbul Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı" ile İstanbul'un birçok noktasında çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Eyüpsultan'da Mimar Sinan İlkokulu-Ortaokulu'nda, Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda öğrencilere sağlık malzemeleri tanıtıldı, eğitimler verildi. Okullarda törenlere İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, okul yöneticileri ile çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı. Çocukların halk oyunu gösterileriyle başlayan programlarda sağlıklı yaşam bilincinin önemine dikkat çekildi. Küçük yaşlardaki çocukların sağlık farkındalığı, ilk yardım bilinci oluşturulması ve kötü alışkanlıklardan uzak durması gibi konularda bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programa öğrencilerin de ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda çocuk okullarının bahçesine getirilen acil müdahale çadırı, 112 ambulansı, motosiklet ambulans, UMKE araçları ve birçok sağlık malzemesini incelerken merak ettiklerini de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine sorma fırsatı yakaladı. Eğitimlerde İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu da miniklerle yakından ilgilenerek, sağlığın korunması için dikkat edilmesi gerekenler ve sağlık araç gereçleri hakkında bilgiler verdi. Öte yandan okulun bahçesine sağlık malzemelerinin kurulduğu alan havadan görüntülendi.

"Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, ailelerini uzak tutsunlar istiyoruz"

Sağlıkta farkındalığın küçük yaşlardan itibaren oluşturulmasının önemli olduğunu söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bütün okullara yavaş yavaş gidiyoruz. Bahçelievler, Zeytinburnu'nda yaptık, şu anda da Eyüpsultan ilçesindeyiz. Çocuklar, sağlığın değerini bilsinler istiyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, ailelerini uzak tutsunlar istiyoruz. Çocukları eğitiyoruz böylece geleceğimizi daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Çocuklar genelde sağlıkçılarla nerede karşılaşıyorlar; hastalandıkları zaman, ambulansa binsinler, görsünler, bilinçleri artsın, Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek diyoruz. Sağlığımıza dikkat edecek, kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan, egzersiz yapmamaktan, kötü beslenmekten uzak kalacağız. Böylece bedenimize iyi bakacağız, bu beden bize ait. Çocuklara söylüyorum; küçük sağlıkçısınız bundan sonra sağlıksız davrananlara siz müdahale edin, bizim adımıza siz söyleyeceksiniz diyoruz. Çocukları eğitmek, onlarla olmak, bu güzel vatanın geleceğini garantiye almak demek. Sağlık açısından eğitmeye çalışıyoruz. Eskiden bunları sınıfta yapıyorduk, istedik ki çocuklar ambulansa, çadıra dokunsun, onu yaşasın. Hayatı boyunca unutmayacağı anılar yaşasın ki sağlığına değer versin istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, sağlık ekipmanlarını ilgiyle inceledi

Okullarındaki etkinliği çok sevdiğini söyleyen 7 yaşındaki Zeynep Bozkurt, "UMKE bize işlerini göstermek için geldi, sedyeleri gördük. Bence sağlık çok önemli bir şey, ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi yıkamazsak çok hasta olabiliriz, duş almalıyız. Bugün çok mutluyum" derken 9 yaşındaki Gökalp Altun, "Bir sürü araç var, bunlar Sağlık Bakanlığı'na ait, bizlere içlerindeki göstermeye geldiler. Sağlık deyince aklıma hastalık, doktor, hemşire, hastane geliyor. Sağlığımızı korumak için ilk önce eve geldiğimiz ilk anda ellerimizi, yüzümüzü yıkamalıyız ve sağlıklı beslenmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İstanbul'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Eğitimi - Son Dakika

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