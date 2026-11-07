İstanbul\'da Suriyeli Doktorlar Derneğinin Kuruluş Kongresi düzenlendi

Suriyeli Doktorlar Derneğinin Kuruluş Kongresi, İbn Haldun Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, derneğin Suriye'nin sağlık politikalarının şekillenmesinde, sağlık sisteminin çok daha güzel şekilde Suriye halkına hizmet etmesinde önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Katılımcılardan Suriye'deki yeni sağlık politikalarını ve sağlık sistemini ihya ve inşa ederken aynı zamanda bütün insanlığın yararına sonuçlar doğuracak bir çalışmanın ve birlikteliğin içinde olduklarını unutmamalarını isteyen Akbaşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu manada Türkiye ile Suriye arasında hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Sayın Şara arasında, hükümetler arasında, halklar arasında, sivil toplum kuruluşları arasında gerçekleşen bu birlikteliğin, dayanışmanın bizi hep beraber çok daha güzel günlere taşıyacağından eminiz. Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizle, Suriye sağlık sisteminin çok daha mükemmel bir noktaya gelmesi için her türlü bilgi birikimini paylaşmaya, bu konuda karşılıklı olarak birbirimizden istifade ederek hayırda, güzellikte, iyilikte yardımlaşmaya ve dayanışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Kongredeki güzel atmosferin oluşmasına ve derneğin kurulmasına katkı veren Suriyeli doktorlara teşekkür eden Akbaşoğlu, "Türkiye ile Suriye arasındaki bu birlikteliğin bölgesel barış ve istikrara, küresel huzur ve sükuna, adalet ve merhamete güzel bir zemin oluşturmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Nasıl ki Şam'ın kurtuluşunun mimarları olduysanız, Türk milleti olarak, Suriye halkı olarak, aynı ümmetin parçaları olarak hep beraber buna nasıl katkı verdiysek inanıyorum ki Şam'ın kurtuluşu, Kudüs'ün de Filistin'in de kurtuluşuna ve bütün insanlığın nihayetinde adalet ve merhamet düzenine kavuşmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok güzel dostluklar, kardeşlikler, arkadaşlıklar, ortaklıklar meydana geldiğini gördük"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da Suriye'nin çok çetin ve zorlu iç savaşı geride bıraktığını, Suriye halkının yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Bu süreçte Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle muhacirlere ensar olmayı kendilerine şiar edindiklerini belirten Erdoğan, "Komşumuzun evi yanarken 'Biz, bana ne diyemeyiz.' diye yaklaştık konuya. Hamdolsun Suriyeli kardeşlerimizin bu süreçte Türkiye'de hayatlarına devam ettiklerini, eğitimlerini sürdürdüklerini, kendilerine müreffeh bir gelecek için çalışmaya devam ettiklerini gördük. Türkiye'de çok güzel dostluklar, kardeşlikler, arkadaşlıklar, ortaklıklar meydana geldiğini gördük." dedi.

Erdoğan, özgür Suriye'nin yeniden normale dönmesi, müreffeh, istikrarlı ve güvenli şekilde inşa edilebilmesi için bu süreçte Türkiye'de yetişen, adeta Türkiye toprağında filizlenen Suriyelilerin yeniden ülkelerine hizmet etmelerinden büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

"Bir milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimizin ülkelerine döndüğünü biliyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hala Türkiye'deki 3 milyon kadar Suriyeli kardeşimiz biliyorum ki kendi vatanlarına, şehirlerine, sokaklarına, evlerine dönmek için sabırsızlanıyorlar, gün sayıyorlar, fırsat kolluyorlar, doğru zamanı, doğru şartları bekliyorlar. Biz de Türkiye olarak komşumuz Suriye'nin güçlü, müreffeh olması, bize güçlü bir ortak, komşu olması için desteklemeye devam edeceğiz. İşte o Suriye de sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de mülteci durumuna düşmüş bütün Suriyelilerin kendi ülkelerine yeniden dönebilmesinin önünü açacaktır."

Suriye ekonomisinin iç savaştan önce bugünkünün 10 katı büyüklüğünde, üretimi ve ticaretiyle bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Bilal Erdoğan, o dönemde Türkiye'nin Suriye'nin önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Erdoğan, Suriye'nin yeniden 10 kat büyüyeceğini, Türkiye'nin de bu büyümeye destek olacağını dile getirerek, "Çünkü biz şunu biliyoruz: Dünyada ülkeler çevrelerindeki ülkelerle ticaret yaptıklarına göre eğer bölgeleri ne kadar müreffehse kendileri de o kadar müreffeh olabilir yani Türkiye, bütün etrafı yangın yeri olup da büyümesine, gelişmesine devam edemez. Bizim için komşu coğrafyamızdaki savaşların son bulması, komşu ülkelerimizin müreffeh ülkeler olması, ekonomik gelişmelerini sürdüren ülkeler olması bir seçenek değil bir zorunluluk haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 59 yıldır bölgedeki savaşlardan, soykırımlardan, sorunlardan ve iç savaşlardan olumsuz etkilendiğini, bütün bunların ticarete, refaha ve halkın huzuruna zarar verdiğini belirten Bilal Erdoğan, Suriye'nin istikrarlı, müreffeh ve gelişmiş bir ülke olmasının aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği, gelişmesi ve Türk halkının refahı ile huzuru açısından da önem taşıdığını vurguladı.

"Halep'teki Arapça eğitim merkezimiz, bu yaz 100'den fazla kursiyere hizmet sundu"

Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi olarak yeni dönemde Suriye'ye katkı sağlamak amacıyla Halep'te Arapça eğitim merkezi kurmak için hazırlıklara başladıklarını ve ilk yaz yaklaşık 40 kursiyeri Halep'e gönderdiklerini anlatarak, "Çünkü dedik ki: 'Biz başlayacağız, başka kurumlara örnek olacağız ki Türkiye'deki kurumlar Suriye'de girişimlere başlasınlar, irtibatları güçlendirsinler.' Bugün hamdolsun Halep'teki Arapça eğitim merkezimiz, bu yaz 100'den fazla kursiyere hizmet sundu. Bu yıl Arapça hazırlık öğrencilerimizin hepsini Halep'e göndererek orada Arapça eğitimlerini almalarını planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sosyal bilimler alanında önde gelen üniversitelerden biri olarak Suriye'nin bu alandaki akademik çalışmalarına ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını belirten Erdoğan, bütün Suriyeli kurumların yeniden ayağa kalkması ve eskisinden çok daha güçlü hale gelmesi için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, Suriyeli doktorların kendi ülkelerinin sağlık sisteminin Türkiye'deki gibi güçlü olması için çalışacaklarını çok iyi bildiğini, derneğin kurulmasının da bunun göstergesi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye'nin özgürleşmesi, bölgenin kendi dinamikleriyle, destekleriyle gerçekleşti, Suriye'nin kendi enerjisiyle gerçekleşti. Suriye'nin başarılı olması, dünyada kalkınma literatürünü yeniden yazdırmayı gerektirecek yani büyük güçlerin dışarıdan müdahaleleriyle değil insanların kendi gayretleriyle, bölgenin kendi dinamikleriyle de bir vatanın, ülkenin yeniden inşa edilebileceğini, eskisinden çok daha mükemmel bir şekilde ayağa kaldırılabileceğini Allah'ın izniyle hep birlikte bütün dünyaya göstereceğiz, kanıtlayacağız."

Derneğin tanıtım videosunun izletildiği programda protokol üyeleri de konuşma yaptı.

Programa Suriye Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Hatib, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Suriye Tabipler Birliği Başkanı Malik Al-Atwi, Suriyeli Doktorlar Derneği Başkanı Adil Alsaedi ile doktorlar, akademisyenler ve dernek üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından program, panellerle devam etti.