İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! - Son Dakika

Son aylarda birçok vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında faaliyete geçirdiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 üzerinden kamu hastanelerine randevu bulamamaktan dert yanmış, şikayetlerini de sosyal medya platformlarından dile getirmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pandemi sonrası normalleşen İstanbul'da sağlık sisteminin de buna adapte olmaya çalıştığını söyleyip konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KORONA OLANLARIN BÜYÜK KISMI AŞISIZ"

Prof. Dr. Memişoğlu, "Yaklaşık 21 milyon doz aşı yaptık. İnşallah birkaç hafta içinde en İstanbul'da, Boğaz'ın rengine ulaşacağız. En çok aşılanan grup 60 yaş ve üzeri kesim. Büyüklerimizin bu konuda herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Onlara teşekkür ediyorum. Şu anda Kovid olanların çok büyük bir kısmı, aşısını yaptırmamış, ya tek aşılı ya da üçüncü dozu geldiği halde ötelemiş kişiler. Hem yoğun bakımda, hem serviste yatanlarda bu oran çok yüksek, yüzde 70'in üzerinde. Artık eskisine göre çok daha hızlı hasta oluyorlar çünkü kısıtlama yok. Kış dönemi olduğu için de diğer hastalıkların da sayısı doğal olarak artmış durumda. Aşı olmazsanız, bir de üstüne Kovid'e yakalanırsanız çok daha büyük risklerle karşılaşıyorsunuz" dedi.

"KORONA NEDENİYLE ERTELENMİŞ VAKALAR DA SİSTEME GİRDİ"

Bu yıl kısıtlamaların kalkması dışında en önemli değişikliğin salgın nedeniyle 1,5-2 yıldır hastanelerden uzak olan 'ertelenmiş hastaların" da sisteme girmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu, bunun yarattığı yoğunluk nedeniyle oluşan randevu sıkıntısı dolayısıyla vatandaşlardan anlayış talebinde bulundu. Memişoğlu, "Ertelemiş, daha doğrusu ötelenmiş, bekletilmiş diğer hastalıklarla alakalı yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Yaklaşık 1,5 senedir insanların Kovid dışı hastalıklarla ilgili hastane başvuruları ötelendi. Kasım Aralık ayı zaten enfeksiyonların, ve hastanelerdeki yoğunluğun arttığı bir dönem. Buna bekletilmiş sağlık hizmet talebi de eklendi ve bunu yönetmekle de meşgulüz. Hastanelerde yoğun bakım ya da servislerde Kovid'le ilgili çok yoğun bir yükü yok şu an ama bekleyen hastalarımızın sağlık hizmetini karşılamakla ilgili bir yoğunluk var. Toplumumuzun da bunu anlayışla karşılayıp biz sağlık çalışanlarına destek vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KBB, GÖZ VE ORTOPEDİ'DE RANDEVU TALEBİ YOĞUNLUĞU VAR"

Özellikle göz, kulak-burun-boğaz ya da acil ortopedi gibi branşlarda randevu sıkıntısı yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu, şunları söyledi: "Bazı branşlarda hekim sayısı anlamında Avrupa'ya veya bazı ülkelere göre Türkiye'de eksiklik olduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş o da tamamlanıyor. Bu nedenle özellikle göz gibi, kulak burun boğaz gibi, ortopedi gibi acili de daha çok ilgilendiren bazı branşlarda yoğunluk var. Bu yoğunluk, arkadaşlarımızın büyük özverisi ile kapatılmaya çalışılıyor. Kovid halen bitmiş değil. Bazı tedbirlerin devam etmek zorunluluğu hala var. Yani gevşemememiz lazım. Bununla beraber, hastanelerimizin kendilerine göre Kovid için de yönetsel olarak önlem alma durumu var. O nedenle bu yıl 2019'a göre hastaları daha çok randevulu sistemle alıyoruz. 2019'a göre randevu kapasitemizi yükseltmiş olmamıza rağmen de bazen randevularda sıkıntı olabiliyor. Çünkü, kovid tedbirleri gereği, ayaktan hastaları mümkün olduğunca daha az almaya çalışıyoruz. Şu anda günlük yaklaşık 150-160 bin insanımıza poliklinik hizmeti veriyoruz. Günde 30-40 bin hasta da acil hizmeti alıyor. Bir yandan da ertelenmiş sağlık hizmetini yönetmeye çalışıyoruz. Tüm bunlara rağmen Türkiye, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ediyor. Biraz daha geliştireceğiz tabii ki hala bazı eksiklerimiz olduğunu da biliyoruz."