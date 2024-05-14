İzmir'de 430 Gram Doğan Prematüre Bebek Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'de 430 Gram Doğan Prematüre Bebek Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

İzmir\'de 430 Gram Doğan Prematüre Bebek Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

İzmir'de 430 gram doğan prematüre bebek, dünyaya geldikten bir gün sonra kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu. İkiz bekleyen anne, erken doğumla ikizlerini dünyaya getirdi ancak erkek bebeği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Diğer bebeğin kalp damarında açıklık tespit edildi ve 430 gram dünyaya gelen kız bebeğe ameliyat yapıldı. Bebeğin hayati tehlikesi atlattığı ve tedavisine devam edileceği belirtildi.

14.05.2024 11:38
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İzmir'de 430 gram doğan prematüre bebek, dünyaya geldikten bir gün sonra kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Buca ilçesinde yaşayan Yasemin Güven, tüp bebek tedavisi sonucu hamile kaldı.

İkiz bekleyen anne, hamileliğinin 23. haftasında rahatsızlanınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine kaldırıldı. Erken doğumla ikizlerini dünyaya getiren annenin erkek bebeği doğumdan 2 saat sonra beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Diğer bebeği muayene eden SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Muhtar Yılmazer, doğumdan sonra kapanması gereken bir kalp damarının açık kaldığını belirledi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Karaçelik ve ekibi, 430 gram dünyaya gelen kız bebeğe yoğun bakımda ameliyat yaptı. Operasyonla kalbi normale dönen ve hayata tutunan bebeğe Çiçek ismi verildi.

"İlk nefesle kapanması gerekiyordu"

Prof. Dr. Mustafa Karaçelik, AA muhabirine, bebeğin hayatta kalması için ekip olarak hızlı bir ameliyat kararı aldıklarını söyledi.

Bebeğin ana atardamarı ile akciğer atardamarı arasında bir köprü oluşturan damara müdahale ettiklerini belirten Karaçelik, şöyle konuştu:

"Anne karnındayken bu damarın bebekte açık kalması gerekiyor ama doğar doğmaz ilk nefesle beraber kapanması gerekiyor. Kapanmayan bebeklerde önce ilaçla kapatma deneniyor. Doğum ağırlığı düşük olunca ilaçla başarılı olunamıyor. Ameliyat olmasaydı kalp yetmezliği gelişecekti. Akciğerlerde oluşan sorunlarla birlikte bir süre sonra yaşamını solunum cihazıyla sürdürecekti. İleri derecede kalp yetmezliğinden kaybedilebilirdi."

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi görevlisi Doç. Dr. Şebnem Çalkavur ise 25 haftalık olan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını, yoğun bakımda bir süre daha tedavi göreceğini anlattı.

Anne Yasemin Güven ise bir bebeklerini kaybedince çok üzüldüklerini, kızını da yitirme korkusu yaşadıklarını ifade ederek, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun, diğer bebeğimi yaşatmak için seferber oldular. Bebeğimin durumu iyi. Riskli bir ameliyattı, başarılı geçti. Bebeğime dokununca çok mutlu oldum." dedi.

Baba Ramazan Güven de bebeğinin hayata tutunmasını sağlayan doktorlar ve sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de 430 Gram Doğan Prematüre Bebek Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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