İzmir\'de Çapraz Nakil ile Hayata Tutunma

Sağlık

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu.

Menemen'de yaşayan 53 yaşındaki 2 çocuk babası Andaç Özen'e 2015 yılında böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen sağlık durumu her geçen gün kötüye giden Özen, 2,5 ay önce diyaliz tedavisi görmeye başladı.

Eşi Aylin Özen, eşine böbreğini vermek istese de kan uyuşmazlığı nedeniyle nakile uygun görülmedi.

Aynı çaresizliği yaşayan 2 çocuk babası 59 yaşındaki Ramazan İnce'ye de 2012 yılında böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Yıllarca diyaliz tedavisi gören İnce'ye, eşi Hülya İnce böbreğini vermek istese de kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil mümkün olmadı.

Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir'de özel bir hastaneye başvuran hastalara, çözüm olarak çapraz nakil yöntemi önerilerek gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu ve değiş tokuş yapılabileceği söylendi.

Doktorların önerisini kabul eden Aylin Özen'in böbreği Ramazan İnce'ye, Hülya İnce'nin böbreği ise Andaç Özen'e nakledildi.

Andaç Özen, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler yaşadığını, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kadavra listesinde az bir süre beklediğini belirten Özen, "Önce diyaliz tedavisi paniği yaşadık. Sonra böbrek nakliyle ilgili bir korku olmuştu. Doktorlarımız bizi rahatlattı. Detayları anlattılar. Onların sayesinde süreç gelişti. Birkaç gün ameliyatın sıkıntısını yaşadık. Onun dışında bir şeyimiz yok. Gayet iyiyiz." dedi.

"Artık sürekli iletişim halinde olacağız"

Aylin Özen ise nakil ameliyatı öncesi uygulanan tüm prensiplere uyduklarını, eşinin hayatını kurtaran kişiyle nakil ameliyatına kısa bir süre kala tanıştıklarını anlattı.

Ameliyatın ardından İnce ailesiyle çok iyi ilişkiler kurduklarını anlatan Özen, "Mesela biz Menemen'de oturuyoruz. Kendileri Manisa'da oturuyorlar. Yakınız. Artık biz birbirimizden sürekli iletişim halinde olacağız. Eşimin hayatını kurtardıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Ramazan İnce de eşinin her zaman kendisinin en büyük destekçisi olduğunu, yeni böbreğiyle 2025'e girmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Türkiye'ye kadavradan organ bağışının çok olmadığını hatırlatan İnce, "Herkes organlarını bağışlasın çünkü çok böbrek nakli olmayı bekleyen hasta var. Çok sayıda da genç var. Manisa'da ben diyalize girerken 18 yaşındaki genç öldü." dedi.

Hülya İnce de eşinin yıllarca hastanelerde tedavi gördüğünü, onu sağlığına kavuşmuş bir şekilde gördüğü için mutlu olduğunu aktardı.

Özen ailesiyle aralarında artık kan bağının oluştuğunu belirten İnce, "Aylin Hanım'ı ve Andaç Bey'i çok sevdim. Zaten kan bağları oluyor. Organlarınız ona geçiyor. İnsan ister istemez bağlanıyor ve seviyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de kadavradan organ bağışı istenilen düzeyde değil"

Nakilleri gerçekleştiren ekipte yer alan uzman doktor Işık Özgü ise hem nakil olan hem de organ bağışında bulunan donörlerin sağlıklarının iyi olduğunu söyledi.

Böbrek nakil olmayı bekleyen çok sayıda hastanın bulunduğunu hatırlatan Özgü, "Türkiye'de kadavradan yapılan organ bağışı istenilen düzeyde değil. Bu nedenle canlıdan nakillere başvurmak zorunda kalıyoruz. Bazen kişilerin kan grupları uymuyor, böyle zamanda benzer durumdaki çiftlerle kan gruplarının uymasının ardından çapraz nakiller yapıyoruz." ifadelerini kullandı.