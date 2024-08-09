İzmir UMKE Ekibi Göçük Altında Mahsur Kalan Kadını Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İzmir UMKE Ekibi Göçük Altında Mahsur Kalan Kadını Kurtardı

İzmir UMKE Ekibi Göçük Altında Mahsur Kalan Kadını Kurtardı

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ulusal UMKE Haftası kapsamında gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı. Tatbikatta enkaz altında sıkışan yaralıya ilk müdahale yapıldı ve tedavisi başlatıldı.

09.08.2024 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

Yurtiçi ve yurtdışındaki birçok afet ile savaşta gönüllü hizmet veren UMKE'nin İzmir ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" dolayısıyla Urla'daki Karantina Adası'nda gerçekleştirilen tatbikatta bir araya geldi.

Gerçekleştirilen göçük simülasyonunda enkaz altında sıkışan yaralıyı ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadın daha sonra seyyar hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, tatbikat sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, UMKE'nin 21 yıldır herkesin yardımına koştuğunu ancak Ulusal UMKE Haftası'nın 2 yıldır kutlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak sarılacak yara neredeyse hep orada olduklarını dile getiren Özbudak, şunları kaydetti:

"Bu tatbikat alanındaki arkadaşlarımız hem Gazze hem Libya, asrın felaketi büyük deprem zamanında hepsi de canla başla görev aldılar. Bulunduğumuz adada Sağlık Bakanlığımız adına tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkelerdeki meslektaşlarımıza da aynı şekilde medikal kurtarma eğitimleri verildi. Özellikle geçtiğimiz yılda Kıbrıs ve Azerbaycan'dan gelen meslektaşlarımıza verdiğimiz eğitimler sonrası arkadaşlarımız bu ülkelere de gidip afetlerde sağlık hizmetlerinin teşkilatlanması için hazırlık yaptılar. Bilgi birikimlerimizle dünyadaki dost ülkelerle hem de ülkemiz için paylaşmaya devam ediyoruz."

Tatbikatın ardından 1 yılda en fazla görev alan 7 UMKE personeline teşekkür belgesi verildi, pasta kesildi.

Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, izmir, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir UMKE Ekibi Göçük Altında Mahsur Kalan Kadını Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:50 Canlı anlatım Kıran kırana maçta 2. gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 2. gol geldi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:57:38. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir UMKE Ekibi Göçük Altında Mahsur Kalan Kadını Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement