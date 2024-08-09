İzmir UMKE Ekibi Göçük Altında Mahsur Kalan Kadını Kurtardı

Sağlık

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

Yurtiçi ve yurtdışındaki birçok afet ile savaşta gönüllü hizmet veren UMKE'nin İzmir ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" dolayısıyla Urla'daki Karantina Adası'nda gerçekleştirilen tatbikatta bir araya geldi.

Gerçekleştirilen göçük simülasyonunda enkaz altında sıkışan yaralıyı ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadın daha sonra seyyar hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, tatbikat sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, UMKE'nin 21 yıldır herkesin yardımına koştuğunu ancak Ulusal UMKE Haftası'nın 2 yıldır kutlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak sarılacak yara neredeyse hep orada olduklarını dile getiren Özbudak, şunları kaydetti:

"Bu tatbikat alanındaki arkadaşlarımız hem Gazze hem Libya, asrın felaketi büyük deprem zamanında hepsi de canla başla görev aldılar. Bulunduğumuz adada Sağlık Bakanlığımız adına tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkelerdeki meslektaşlarımıza da aynı şekilde medikal kurtarma eğitimleri verildi. Özellikle geçtiğimiz yılda Kıbrıs ve Azerbaycan'dan gelen meslektaşlarımıza verdiğimiz eğitimler sonrası arkadaşlarımız bu ülkelere de gidip afetlerde sağlık hizmetlerinin teşkilatlanması için hazırlık yaptılar. Bilgi birikimlerimizle dünyadaki dost ülkelerle hem de ülkemiz için paylaşmaya devam ediyoruz."

Tatbikatın ardından 1 yılda en fazla görev alan 7 UMKE personeline teşekkür belgesi verildi, pasta kesildi.