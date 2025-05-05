Jinekologlardan Hasta Mahremiyeti Vurgusu - Son Dakika
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Sağlık

Jinekologlardan Hasta Mahremiyeti Vurgusu

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Prof. Dr. Ünlü, kadın hastaların mahremiyetine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

05.05.2025 13:35
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Jinekoloji kongresinde 'müstehcen mesaj' tepkisi: "Hasta ile ilgili sırlar asla paylaşılmaz"

"Hiçbir meslektaşım kadın hastayı bir dişi varlık bir kadın olarak görmez"

ANTALYA - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan doktorlara ait olduğu iddia edilen hastalar hakkındaki Türkiye'nin tepkisini toplayan müstehcen mesajlarla ilgili konuşan Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cihat Ünlü, "Hasta ile ilgili sırlar asla paylaşılmaz, bunu yapmaya hakkımız yok, bu şekilde yemin ettik. Her meslekte olduğu gibi tabi ki hekimlikte de doğru davranışta bulunmayan meslektaşlarımız olabilir, genellemek çok yanlıştır. Hiçbir meslektaşım kendisine gelen kadın hastayı bir dişi varlık bir kadın olarak görmez, onu bir hasta olarak değerlendirir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleştirilen 15'inci Türk-Alman Jinekoloji Kongresi'nde kadın doğum alanına ilişkin birçok konu çok yönlü olarak konuşulurken etkinlikte Vakıf ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cihat Ünlü gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ünlü, geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan, tüm Türkiye'de tepkilere neden olan; Sağlık Bakanlığı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma başlatılan iddiaya göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü'nde görev yapan doktorlara ait olduğu söylenen kadın hastalarla ilgili yazışmaları değerlendirdi. Hasta ve hekim arasındaki mahremiyet alanına dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü, hasta bilgilerinin 3'ncü kişilerle paylaşılamayacağına aktardı.

"Hasta ile ilgili sırlar asla paylaşılmaz"

Hastaların doktorlarla paylaştığı bilgilerin başka kişilere aktarılmasının söz konusu olamayacağını ifade eden Prof. Dr. Ünlü, "Bizim meslek etiğimizde şöyle bir kural vardır; hasta ile ilgili sırlar asla paylaşılmaz hatta kendi aile yakınlarımızla da paylaşılmaz çünkü o size güvenip gelen hastanın sizinle arasındaki bir sırdır. Hastamız istemediği sürece onun en yakınlarına dahi bunu açmak durumunda değiliz. Biz bu şekilde yemin ettik ve bu şekilde de uygulamalarımızı yaparız. Her meslekte olduğu gibi tabi ki hekimlikte de doğru davranışta bulunmayan meslektaşlarımız olabilir, bunları genellemek bence çok yanlıştır. Kendi branşım olan kadın hastalıkları ve doğum hekimliğinde hasta sırlarının ne kadar iyi saklandığını ve hiçbir kimseyle paylaşılmadığını çok iyi biliyorum. Bunun bir şekilde paylaşılmış olmasını da doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

"Hiçbir meslektaşım hastayı bir dişi varlık bir kadın olarak görmez"

Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Ünlü, "Hasta mahremiyeti vardır, dolayısıyla bu kadın ya erkek hasta olsun hiç fark etmez branşımda biz sadece kadın hastalarla meşgulüz ve bugüne kadar da hiçbir kadın hastamızdan da bir yakınma almadık. Tüm meslektaşlarımın da belki bundan sonra biraz daha titiz bir şekilde buna uymaları gerekecek çünkü internet ortamında her türlü bilgi de yayılabiliyor ve bunu yapmaya hakkımız yok. Her hastanın hekimini seçme özgürlüğü vardır, bu bir erkek hekim olabilir kadın hekim olabilir ama ben şunu söyleyebilirim ki hiçbir jinekolog meslektaşım kendisine gelen kadın hastayı bir dişi varlık, bir kadın olarak görmez, onu bir hasta olarak değerlendirir. Hepimiz bu şekilde bakarız ve muayene ederiz, asla ve asla cinsel bir yaklaşımda bulunmayız, aklımızın ucundan bile geçmez. Meslektaşlarımızın bu konuda titizliğini de çok iyi biliyorum çünkü 45 yıldır ülkemde tüm camiaların içerisindeyim. Binlerce meslektaşımla görüştüm, görüşüyorum, binlerce hekim yetiştirdim. Onların da bu konudaki titizliğini biliyorum, kadın ya da erkek gözüyle biz hiçbir zaman bakmayız. Hasta sırları hastayla ilgili her türlü bilgi hasta ve benim aramdadır bir 3'üncü kişiye bunlar hiçbir şekilde yansıtılamaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Selçuk Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İHA

Mehmet Cihat, Politika, İstanbul, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Jinekologlardan Hasta Mahremiyeti Vurgusu - Son Dakika

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