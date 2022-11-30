Adana'da saç tıraşı olmaya gelen müşterinin kafasında kene tespit edildi, anında müdahale hayat kurtardı - Son Dakika
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Adana'da saç tıraşı olmaya gelen müşterinin kafasında kene tespit edildi, anında müdahale hayat kurtardı

30.11.2022 10:46

Adana'da berbere saç tıraşı olmaya gelen bir kişinin kafasında kene tespit edildi. Berber, keneyi görünce büyük şaşkınlık yaşarken o sırada berberde bulunan sağlık görevlisi müşteri, keneyi cımbızla çıkarıp şahsı hastaneye yönlendirdi. Doktorlar, kenenin zamanında fark edilememesi durumunda şahsın hayatının tehlikeye girme ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesindeki bir vatandaş berbere saç tıraşı olmaya gitti. Berber Ercan Ocaklı gencin saçını kesmeye başladı. Bir süre sonra berber, gencin kafasında bir cisim görerek et beni zannetti.

KENEYİ CIMBIZ İLE ÇEKİP HASTANEYE GÖNDERDİ

Ancak dokunduğunda et beni zannettiği cismin kene olduğunu gören berber, sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterisine bu durumu bildirdi. Sağlık görevlisi incelediğinde kenenin yeni kafasına yapıştığını söyleyerek cımbız ile keneyi çekip genci hastaneye yönlendirdi.

Kafasındaki tehlikeyi berber fark etti, hayatı kurtuldu

"FARK EDİLMESEYDİ HAYATI TEHLİKEYE GİRECEKTİ"

Uzun süredir berber olduğunu kafasında kene olan müşteriyi ilk kez gördüğünü belirten berber Ercan Ocaklı, "Tıraş ederken ilk gördüğümde et beni zannettim. Ancak dokunduğumda kene olduğunu anladım. Şans eseri sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterim vardı o cımbız ile keneyi çıkardı. Arkadaşı hemen hastaneye yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde kenenin yeni yapıştığı tespit edilmiş. Doktorlar berberde kenenin fark edilmemesi halinde şahsın hayatının tehlikeye gireceği söylenmiş. Bir nevi gencin hayatını kurtardık" dedi.

Kaynak: İHA
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Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da saç tıraşı olmaya gelen müşterinin kafasında kene tespit edildi, anında müdahale hayat kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da saç tıraşı olmaya gelen müşterinin kafasında kene tespit edildi, anında müdahale hayat kurtardı - Son Dakika
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