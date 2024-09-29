Kalbimizi Korumanın Yolları

Sağlık

KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalbi korumanın altın yollarını anlattı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Vücudumuzdaki bütün organlar çifttir. Ancak kalbimiz bir tanedir. Kalbimizi çok iyi korumalıyız. Kalbi korumanın en önemli yolu kolesterole, şekere, tansiyona ve strese dikkat ederek tütün kullanımından uzak durmaktır" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde kalbi korumanın temel yollarını sıraladı. Kalp sağlığının korunmasında yürüyüşün önemine vurgu yapan Prof. Dr. Boztosun, "Gün içerisinde bol bol yürüyüş yapmalıyız. Kilomuza da dikkat etmeliyiz. Kilomuzu ideal hale getirelim ki sağlıklı bir şekilde yaş alalım. Yaşlanmayalım, yaş alalım" diye konuştu.

'KALBİMİZİ ÇOK İYİ KORUMALIYIZ'

Kalbin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Boztosun, "Vücudumuzdaki bütün organlar çifttir. Ancak kalbimiz bir tanedir. Kalbimizi çok iyi korumalıyız. Bunun en önemli yolu da kolesterolümüze dikkat etmektir. Şekerimizi, tansiyonumuza takip etmeliyiz. Stresten uzak durmalı ve tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki gelişmiş teknolojiye rağmen dünyadaki en sık ölüm nedeni ne yazık ki kalp ve damar hastalıklarıdır" dedi.

'GENETİK SİZİN KADERİNİZ DEĞİL'

Prof. Boztosun konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada en önemlisi eğer ailede genetik kalp hastalığı varsa şikayetiniz olsun olmasın kontrollerinizi aksatmayın. 6 ayda bir yılda bir mutlaka kontrol yaptırın. Ailede var diye bu bizim kaderimiz değil. Yapacağımız tedavi yöntemleriyle bunun üstesinden gelebiliriz. Düzenli bir yaşamımız olmalı ve kalbimize dikkat etmeliyiz."