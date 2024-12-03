Kalp Ameliyatlarında Yeni Yöntemler Hastaların İyileşme Sürecini Hızlandırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Ameliyatlarında Yeni Yöntemler Hastaların İyileşme Sürecini Hızlandırıyor

Kalp Ameliyatlarında Yeni Yöntemler Hastaların İyileşme Sürecini Hızlandırıyor

Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp ameliyatlarında küçük kesi ve kalbi durdurmadan yapılan müdahalelerin hastalar üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Bu yenilikçi yöntemler, hastaların günlük hayatlarına daha hızlı dönmelerini sağlıyor ve hayati riskleri azaltıyor.

03.12.2024 10:04  Güncelleme: 10:08
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KALP Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp ameliyatlarında küçük kesi ve kalbi durdurmadan yapılan müdahaleler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Köksal, "Kalp ameliyatlarımızın yüzde 90'ını bu yöntemle gerçekleştiriyoruz. Küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatları, hastaların günlük hayatlarına daha hızlı dönmelerini sağlıyor. Ayrıca, kalbi durdurmadan yapılan müdahaleler, hastaların hayati risklerini önemli ölçüde azaltıyor" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp ameliyatlarındaki gelişmeleri ve hastalar için sağladığı avantajları anlattı. Kalbi durdurmadan küçük kesi ile yapılan kalp ameliyatlarında yenilikçi yaklaşımların rolüne de değindi. Prof. Dr. Köksal, bu tekniklerin hastaların daha hızlı iyileşmesi ve daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesine olanak sağladığını söyledi.

'BU YÖNTEMLER İÇİN BELLİ BİR CERRAHİ BİRİKİM VE TECRÜBE MUTLAKA GEREKMEKTE'

Kalp ameliyatlarının küçük kesiyle yapılmasının enfeksiyon riskini azalttığını, hastaların daha az kan kaybı yaşadığını ve hastanede kalış sürelerinin kısaldığını belirten Prof. Dr. Köksal, "Küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatları, hastaların günlük hayatlarına daha hızlı dönmelerini sağlıyor. Ayrıca, kalbi durdurmadan yapılan müdahaleler, hastaların hayati risklerini önemli ölçüde azaltıyor. Koroner bypass, mitral ve triküspit kapak ameliyatlarını küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar hastalarımızın yüzde 90'ını bu yöntemle tedavi ettik. Hastaya konfor sunan bu yenilikçi yöntemler için belli bir cerrahi birikim ve tecrübe mutlaka gerekmektedir" diye konuştu.

'YAŞLI HASTALARIMIZ, KALP AMELİYATLARINI DAHA HIZLI ATLATIYOR'

Kalp cerrahisinde başarı oranlarının Avrupa ve Amerika'daki standartlarla benzer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Köksal, "Hastalarımız, Almanya ve Amerika'daki hastalarla aynı konforla tedavi ediliyor. Özellikle yaşlı ve ek hastalıkları bulunanlar için küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatları çok daha faydalıdır. Bu yöntemle ameliyat sonrası iyileşmenin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Hastalar enfeksiyon riskiyle daha az karşılaşıyor. Yaşlı hastalarımız, kalp ameliyatlarını daha hızlı atlatıyor, günlük yaşantılarına çabucak dönüyorlar" ifadelerini kullandı.

Özellikle akciğer hastalıkları olan yaşlı hastalar için bu yöntemleri önerdiklerini belirten Prof. Dr. Köksal, "Belli bir yaşa gelmiş, akciğer hastalıkları gibi ek sorunları olan hastalar için kalbi durdurmadan yapılan ameliyatlar, çok değerli bir yöntem haline geliyor. Bu ameliyat tekniği, hastaların genel iyileşme sürecini hızlandırıyor ve onlara daha konforlu bir tedavi süreci sağlıyor" diye belirtti.

Kaynak: DHA

Cengiz Köksal, Ameliyat, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Ameliyatlarında Yeni Yöntemler Hastaların İyileşme Sürecini Hızlandırıyor - Son Dakika

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