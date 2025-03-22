Kalp krizi geçiren adam 60 dakika kalp masajı 20 kez elektroşokla hayata döndü - Son Dakika
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Sağlık

Kalp krizi geçiren adam 60 dakika kalp masajı 20 kez elektroşokla hayata döndü

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Antalya'da oğlunun futbol antrenmanını izlerken kalp krizi geçiren adam, kendi imkanlarıyla gittiği acil serviste bilincini kaybetti. Mekanik tesisatçı 60 dakika kesintisiz kalp masajı ve 20 kez elektroşok uygulanmasının ardından hayata döndü. 51 yaşındaki adam, bir saat kalbi durmasına rağmen herhangi bir nörolojik sıkıntı yaşamadan taburcu edildi.

22.03.2025 15:30
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Antalya'da tıp mucizesi yaşandı. 3 çocuk babası Oğuz Kağan Çil (51) oğlunun futbol antrenmanını izlerken aniden rahatsızlandı. Kendi aracıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne giden Çil, acil servise başvurduğu sırada bilincini kaybetti. Acil Tıp Uzmanı Dr. Can Bilal tarafından hastaya acil müdahaleyle kalp masajına başlandı.

60 DAKİKA KALP MASAJI, 20 KEZ ELEKTROŞOK

Yaklaşık 60 dakika kesintisiz kalp masajı yapılan Çil'e 20 kez elektroşok uygulandı. Uzun çabaların ardından yaşam belirtileri görülmeye başlandı. Daha sonra hastanenin kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. İbrahim Ersoy ve ekibi tarafından ameliyata alınan Çil'e 5,5 santimetrelik stent takıldı. Tıkalı olan damarı açılan Çil, 4 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Çil, bir saat kalbi durmasına rağmen herhangi bir nörolojik sıkıntı yaşamadan hastaneden taburcu edildi.

"CİDDİ BİR ELEKTRİKSEL FIRTINA YAŞANDI"

Doç. Dr. İbrahim Ersoy, hastanın ilk müdahale sırasında ciddi bir "elektriksel fırtına" yaşadığını söyledi. 60 dakika kalp masajı ve elektroşok uygulanan hastadan başlangıçta yanıt alamayınca umutlarının azaldığını belirten Ersoy, ümitlerini kaybetmeyerek ekibiyle mücadeleye devam ettiklerini kaydetti. Hastaya 20'den fazla şok uygulandıktan sonra zayıf da olsa nabız aldıklarını belirten Ersoy, "Koroner anjiyografi sırasında kalbin ön yüz damarında ağız bölümünden orta kısma kadar tıkanıklık ve ciddi bir darlık tespit ettik ve 5,5 santimetrelik stent yerleştirdik." dedi.

BİLİNCİ 12 SAAT SONRA YERİNE GELDİ

Müdahalenin ardından elektriksel fırtınanın yavaşladığını vurgulayan Ersoy, yaklaşık 12 saat sonra hastanın bilincinin yerine gelerek solunum cihazından ayrıldığını ifade etti.

HİÇBİR HASAR GÖRÜLMEDİ

Hastanın kalbinin bir saat süreyle durmasına rağmen beyin fonksiyonlarında hiçbir sorun yaşamadığına dikkati çeken Ersoy, "Tıp literatürüne göre yarım saatten uzun süren kalp masajı sonrası hayata dönenlerin yüzde 98'inde nörolojik hasar görülür. Ancak hastamızda hiçbir sekel (doku bozukluğu) kalmadı. Bu durum bizi mesleki açıdan gururlandırdı." diye konuştu.

"DOKTORLAR SINIRLARI ZORLAYARAK BENİ HAYATA DÖNDÜRMÜŞLER"

Oğuz Kağan Çil de hastane acil servisine ulaştıktan sonra hiçbir şey hatırlamadığını dile getirdi. Yakınlarından hekimlerin büyük bir özveri ve çabayla kendisine müdahale ettiğini öğrendiğini anlatan Çil, "Doktorlar sınırları zorlayarak beni hayata döndürmüşler. Onların bir hasta için bu kadar gayret göstermesi beni çok mutlu etti. Çok duygulandım. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Çok mutluyum." dedi. Çil, aynı durumu bir daha yaşamamak için daha sağlıklı beslenerek sigarayı bırakacağını söyledi.

Kalp krizi geçiren adam 60 dakika kalp masajı 20 kez elektroşokla hayata döndü
Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kalp krizi geçiren adam 60 dakika kalp masajı 20 kez elektroşokla hayata döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • BATIN BEYOĞLU:
    Helal Olsun Böyle Değerli Sağlıkçılara,Genellikle Umut Kesip Ex Oldu Diyerek Kenara Çekiliyorlar. 74 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    İbn-i sina kalp krizi geçiren kişiyi hemen öldü diye gömmeyin hayata dönme olasılığı vardır demiş. Meğer doğru tespitmiş 50 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    en iyi doktorlara defolup gidin derse Cumhurbaşkanı böyle olur 17 22 Yanıtla
    BATIN BEYOĞLU:
    Patavatsız Olacağına Keşke Doktor Olaydın. 0 0
  • Bulent Cebeci:
    Geçmiş olsun Allah hekimlerimizden razı olsun. 24 0 Yanıtla
  • Sinan Akdemir:
    Hastanelerde nöbetçi kardiyoloji doktoru daima olması lazım 24 0 Yanıtla
  • Nazife:
    doktorlarımız sağlık personellerimiz kiymetlimiz iyiki varlar hastaya geçmiş olsun acil şifalar sağlıklı uzun ömürler diliyorum . 13 0 Yanıtla
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