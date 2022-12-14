Dördüncü kez kalp krizi geçiren vatandaş, gözünü açar açmaz şaşkınlığını bu sözlerle ifade etti: Yine mi ölmedim? - Son Dakika
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Dördüncü kez kalp krizi geçiren vatandaş, gözünü açar açmaz şaşkınlığını bu sözlerle ifade etti: Yine mi ölmedim?

14.12.2022 11:20

Kalbinde 9 stent bulunan kalp hastası 39 yaşındaki Mehmet Yıldız, halk otobüsünde yolculuk ederken kalp krizi geçirip yere düştü. Şoförün hastayı acile getirmesiyle ameliyata alınan Yıldız, sağlığına kavuştu. 4. kez kalp krizi geçiren Yıldız'ın gözünü açar açmaz, "Yine mi ölmedim" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Merkez Onikişubat ilçesinde meydana geldi. 39 yaşındaki Mehmet Yıldız, halk otobüsünde seyahat ederken kalp krizi geçirip bilincini kaybederek düştü. Durumu fark eden halk otobüsü şoförü hastayı Özel Vatan Hastanesi acil servise getirdi. Acil servise alınan Yıldız'ın kalbinin durduğunu fark eden doktorlar, kalp masajı ile hastanın hayata dönmesini sağladı. Hastanenin acil servisinde hayata döndürülen Yıldız'ın, bir müddet kendine geldikten sonra doktorlara, 'yine mi ölmedim' dediği öğrenildi. Kalbinde daha önce 9 adet stent takılı olduğu ve bypass yapılması gerektiği belirlenen hasta ameliyata alındı. Hastaya kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapıldı ve kapanan 5 damarı açıldı.

4 kere kalp krizi geçirdi, yataktan sonra uyandığındaki sözü herkesi güldürdü

"DOKTORLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sağlığına kavuştuğunu ve 4'üncü kez kalp krizinden de kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Ben eve geliyordum halk otobüsünde yolculuk yapıyordum. Bundan önce kalp krizleri geçirmiştim. Diğerlerinin tamamını hatırlıyorum ancak bu kalp krizini hatırlamıyorum. Hastaneye gelmişiz, kalp masajının ardından gözümü açmışım, 'yine mi ölmedik' demişim. Daha öncekiler İstanbul'da olmuş, kendim gitmiştim hastaneye. Doktorlarımıza teşekkür ederim. 4'üncü ameliyatım ama bu ameliyatım kapalı oldu ve kendimizi toparladık" dedi.

4 kere kalp krizi geçirdi, yataktan sonra uyandığındaki sözü herkesi güldürdü

"SON KRİZİ HALK OTOBÜSÜNDE GEÇİRMİŞ"

Yıldız'ın ameliyatını olduğu Sular Akademi Hastanesi'nin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, "Hastamız daha önce 3 kez kalp krizi geçiriyor ve yaklaşık 9 adet stent takılıyor ve son krizi halk otobüsünde geçiriyor. Çok şanslı, otobüs şoförü direkt kendisini hastanemize getiriyor ve hayata döndürüyorlar. Hasta uyandığında, 'yine mi ölmedim' diyor. Biz hemen anjiyoya aldık ve takılı stentleri ve açılamayan tıkalı damarı olduğunu gördük hızlıca ameliyata alarak kapalı yöntemle yaptık. Yıpranmış bir akciğeri vardı kendisinin kalbi de çok yıpranmıştı" diye bilgi verdi. Hastanenin Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam da, "Hastamız genç yaşına rağmen 9 tane stent takılmış ve böyle hastalarda bu sayının fazla olması kalp krizi geçirme ihtimalini de arttırmakta. Bu 9 stentten birkaçı tıkandığı için kalbi durmuştu ve acil servis ekibimiz ile anestezi ekibimiz hazırdı ve ameliyata alınarak sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

4 kere kalp krizi geçirdi, yataktan sonra uyandığındaki sözü herkesi güldürdü
Kaynak: İHA
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Kalp Krizi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dördüncü kez kalp krizi geçiren vatandaş, gözünü açar açmaz şaşkınlığını bu sözlerle ifade etti: Yine mi ölmedim? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dördüncü kez kalp krizi geçiren vatandaş, gözünü açar açmaz şaşkınlığını bu sözlerle ifade etti: Yine mi ölmedim? - Son Dakika
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