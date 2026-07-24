Kalp Krizi Tanısı 10 Dakikaya İnecek - Son Dakika
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Kalp Krizi Tanısı 10 Dakikaya İnecek

Kalp Krizi Tanısı 10 Dakikaya İnecek
24.07.2026 11:05
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Doç. Dr. Yis, yenilikçi biyosensör projesiyle kalp krizi tanısını dakikalar içinde koymayı hedefliyor.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Mehmet Yis, kalp krizi tanısı koyma süresini 10 dakikaya düşürecek olan 'MikroRNA Tabanlı Optik Biyosensör ile Akut Miyokard Enfarktüsünde Erken ve Güvenilir Tanı' isimli proje geliştirdi. Doç. Dr. Yis, "Bu sistem gerçekten çok yenilikçi, dünyada algoritmaları değiştirecek bir proje. Şu anda kardiyoloji kılavuzlarında kalp krizi geçirmiş hastaların tanısının konulması için 6 saat gibi bir süreye gerek var laboratuvar açısından. Bu 6 saati biz hasta başında 10'lu dakikalara indirgemiş olacağız. Hem büyük bir laboratuvar gereksinimi ortadan kalkacak, hasta başında sonuç verebilir olacağız" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Mehmet Yis, kalp krizi teşhisini 10 dakikaya düşürmeyi hedefleyen 'MikroRNA Tabanlı Optik Biyosensör ile Akut Miyokard Enfarktüsünde Erken ve Güvenilir Tanı' isimli proje geliştirdi. Projeyle Doç. Dr. Yis, Doctorclub Awards 2025 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri yarışmasında 'Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru' kategorisinde 'Yılın Doktoru' seçildi.

Proje kapsamında, şeker ölçüm cihazı benzeri bir ekipman tasarlanacak. İçerisinde sensörler bulunan cihazla hastanın parmak ucundan kan alınacak. Kan içerisindeki değerler ölçülerek, kişinin kalp krizi geçirip geçirmediği, dakikalar içerisinde öğrenilecek. Mevcut yöntemde hastanın kalp krizi geçirip geçirmediği, hastanede yapılan kan ölçümleriyle tespit ediliyor. Hastanedeki testlerin tamamlanması 6 saat sürüyor. Projesi hazırlanan cihaz, hastanın hastaneye bile gelmesine gerek kalmadan ambulansta, olay yerinde dakikalar içerisinde sonuç verebilecek.

'10'LU DAKİKALARDA ERKEN TANISINI HASTA BAŞINDA KOYMUŞ OLACAĞIZ'

Mevcut yöntemlerle kalp krizi tanısı konulmasının 6 saatte kadar çıktığını ancak geliştirdikleri projeyle bu süreyi dakikalara düşürmeyi hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Yis, "Eğer bu projemiz gerçekleşirse kalp krizi geçiren hastaların 10'lu dakikalarda erken tanısını hasta başında koymuş olacağız" dedi.

'DÜNYADA YOK, İLK KEZ BİZ YAPACAĞIZ'

Projenin dünyada bir ilk olacağını belirten Yis, "Şu anda bu teknolojiyi kullanan böyle bir cihaz dünyada yok, ilk kez biz yapacağız. Zaten patent başvurusunu da yaptık. Bu sayede kalp krizi geçiren hastalar, kalp krizi geçirdikleri yerde, gerek 112 ambulansları, gerek hastaneler, hasta başı test cihazı şeklinde tanısı konulabilir hale gelmiş olacak. Kan şekeri ölçüm cihazları var, kan şekeri ölçüm cihazlarından biraz daha büyük bir cihaz gibi düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

PROJE EKİBİ

Proje ekibini tanıtan Yis, "Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hale Kökçam hocamız var. Yine üniversitemizden Hayriye Soytürk hocamız PCR konusunda çalışmalarıyla katılacak. Üniversitemizden Ozan Yılmaz hocamız var, biyosensör ve geliştirme noktasında Hale Hoca ile birlikte çalışacak ve validasyon konusunda da bizim biyokimya bölümümüz gerçekleştirecek" diye konuştu.

'DÜNYADA ALGORİTMALARI DEĞİŞTİRECEK BİR PROJE'

Yeni sistemin dünyada ses getireceğini söyleyen Doç. Dr. Yis, "Bu sistem gerçekten çok yenilikçi, dünyada algoritmaları değiştirecek bir proje. Şu anda kardiyoloji kılavuzlarında kalp krizi geçirmiş hastaların tanısının konulması için 6 saat gibi bir süreye gerek var, laboratuvar açısından. Bu 6 saati biz hasta başında 10'lu dakikalara indirgemiş olacağız. Hem büyük bir laboratuvar gereksinimi ortadan kalkacak, hasta başında sonuç verebilir olacağız, ambulansta sonuç verebilir olacağız. Gerekirse, hem de süre olarak 6 saat değil de 10'lu dakikalar içerisinde kalp krizi geçirdiği kişinin anlaşılacak, kalp krizi geçirdiği andan itibaren ve hemen girişimi yapılabilir hale gelecek" dedi.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Krizi Tanısı 10 Dakikaya İnecek - Son Dakika

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