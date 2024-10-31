Kalp Nakli ile Yeni Hayat - Son Dakika
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Kalp Nakli ile Yeni Hayat

Kalp Nakli ile Yeni Hayat

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen Hilmi Tavas'ın kalbi, Ankara'da Mevlan G.'ye başarıyla nakledildi.

31.10.2024 12:45
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BURDUR'da beyin kanaması geçirip, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Hilmi Tavas'ın (34) bağışlanan kalbi, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören 12'nci sınıf öğrencisi Mevlan G.'ye (17) nakledildi.

Şırnak'ta yaşayan Mevlan G.'ye şubat ayında soğuk algınlığı şikayetiyle başvurduğu Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'kalp yetmezliği' tanısı konuldu. 12'nci sınıf öğrencisi Mevlan G., hastanede tedavi altına alındı. Mevlan G., buradaki tedavisinin ardından 18 Ağustos'ta Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Mevlan G., durumunun ağırlaşması üzerine burada acil kalp nakli için sıraya alındı.

Mevlan G. için umutlu haber Burdur'dan geldi. Burdur'da 7 Ekim'de beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Hilmi Tavas'ın bağışlanan organlarından kalbi, 10 Ekim'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne getirildi. Mevlan G., inşaat ustası Hilmi Tavas'ın bağışlanan kalbinin başarılı bir operasyonla nakledilmesiyle yeniden hayata tutundu.

'YENİ BİR HAYAT OĞLUMU BEKLİYOR'

Anne Meryem G., 18 Ağustos'tan beri acil kalp nakli sırasında beklediklerini belirterek, "10 Ekim'de umudumuz yeniden yeşerdi. Burdur'dan gelen kalp nakli ile hayata tutunmayı başardık. Oğlum kalp nakli oldu ve şükür durumu iyiye gidiyor. Kalbi nakleden aileye de sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Organ bağışı ile hayat kurtarabiliriz. Tabii ki başka ailelerin canı yanıyor ama bir yandan da başka ailelere umut oluyor bu nakil. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah oğlum kısa sürede sağlığına kavuşacak. Yeni ve güzel bir hayat oğlumu bekliyor. Bir yandan diğer aile için çok duygulandım; anne yüreği çünkü. Bir yandan da bir anne olarak bayağı bir sevindim duyduğumda. Organ bağışı yapan aileyi de tanımak istiyoruz. Allah onlara da sabır versin" dedi.

Kaynak: DHA

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