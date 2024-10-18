Kanserle Mücadelede Edebiyatın Gücü - Son Dakika
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Sağlık

Kanserle Mücadelede Edebiyatın Gücü

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Kanseri 2 kez yenen Muhammed Doğan, 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' kitabıyla umut veriyor.

18.10.2024 11:19
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ADANA'da lenf kanserini 2 kez yenen ancak hastalığı 3'üncü kez nükseden hem kullandığı ilaçlarla hem de edebiyat sayesinde hayata tutunan Muhammed Doğan (28), 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adlı kitap yazdı. Doğan, "Sokağın hiçbir zaman tavanı olmadı, umudun da tavanı yok. Kitabımda mücadeleyi anlattım. İnanıyorum ki başka bir kanser hastasının mücadelesine destek olabilirim" dedi.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Muhammet Doğan'a, 4 yıl önce lenf kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlayan Doğan bu süreçte 2 kez kanseri yendi ancak hastalık 3'üncü kez nüksetti. Sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Doğan, geçimsizlik yaşadığı eşinden de boşandı. Bu süreçte edebiyatla ilgilenen Doğan, zamanla kitaplarla dost oldu.

'BAŞKA TÜRLÜ ATLATAMAZDIM'

Hem okumaya hem de yazmaya yönelen ve kullandığı ilaçlarla hayata tutunabilen Doğan, diğer kanser hastalarına da umut aşılamak için 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adında bir kitap yazdı. Kitabı bir yayınevi tarafından basılıp, dağıtılan Doğan, "Bu kitabı yazarak hayata tutundum, başka türlü atlatamazdım. Benim durumumda olanlar, bu kitabı okuduğunda belki bir hayale tutunmanın, bir kitaba sarılmanın ne kadar mutlu edebileceğini anlayacaklar. Sokağın hiçbir zaman tavanı olmadı, umudun da tavanı yok. Kitabımda mücadeleyi anlattım. İnanıyorum ki başka bir kanser hastasının mücadelesine destek olabilirim" dedi.

KANSER İLACI İÇİN ÇAĞRI

Kanserin zorlu bir hastalık olduğunu söyleyen Doğan, SGK tarafından karşılanmayan immünoterapi ilacının temini için barodan atanan bir avukat aracılığıyla hukuki süreç başlattığını ve mahkemenin 3 ayda bir verdiği ara kararlar sayesinde ilaçlarını alabildiğini söyledi. Doğan, "İmmünoterapi ilacımı kullandığım sürece genel durumum iyi oluyor; ama hastalığımı tam olarak bitiremiyor. Aylık doz fiyatı 75 bin lira olduğu için tek başıma bu masraflı karşılayamıyorum. Bu ilaç benim gibi hastalara umut oluyor. Kanser hastaları çok zorlu süreçler yaşıyor. Bir de ilacın külfetini düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda bir düzenleme yapılırsa, çok büyük mutluluk yaşarız" diye konuştu.

Kanserle Mücadelede Edebiyatın Gücü
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Edebiyat, Sağlık, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanserle Mücadelede Edebiyatın Gücü - Son Dakika

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