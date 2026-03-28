Kanserle Mücadelede Umut: Yeniden Konuşmaya Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağız kanseri teşhisi konulan Mustafa Tolga Öz, başarılı ameliyat sonrası konuşmaya başladı.

Çene altında başlayan ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurduğu hastanede ileri evre ağız tabanı ve dil kanseri teşhisi konulan Mustafa Tolga Öz, hastalığın yayılması nedeniyle dilinin, ağız tabanının ve çene kemiğinin bir kısmının alınmasının ardından kendi dokusundan yapılan yeni dil ve ağız tabanı sayesinde yeniden konuşmaya başladı.

Kırşehir'de yaklaşık 7 ay önce çene altında başlayan ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 47 yaşındaki Mustafa Tolga Öz'ün hastalığı, zamanla diline, çene bölgesine ve boynuna kadar yayılarak ilerledi.

Hastalığın ileri evrede olduğunun belirlenmesi üzerine ameliyata alınan Öz'ün ilk önce tümörlü dokuları çıkarıldı, ardından kolundan damarlarıyla birlikte alınan doku kullanılarak dil ve ağız tabanı yeniden oluşturuldu.

Öz, ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden ağızdan beslenmeye ve konuşmaya başladı.

Kardeşinin yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan İlter Işık Öz, hastalığın çene altında başlayan ağrıyla ortaya çıktığını söyledi.

Ankara'da yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat kararı verildiğini aktaran Öz, "Hastalık ilerledikçe kardeşim yemeden içmeden kesildi. Ağzından salya akıyordu, yemek yiyemiyordu ve sürekli öksürüyordu. Hiç düşünmeden kendimizi doktorların maharetli ellerine teslim ettik. Tedavinin ardından kardeşimin yeme içmesi başladı ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. Onu kaybedeceğimizi düşünüyorduk. Hocalarımız bize cesaret verdi. Kardeşimi hasta halde Ankara'ya getirdik, şimdi ise çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

"Hastamızın tüm ağız tabanı ve dili tümör tarafından tutulmuştu"

Hastası Öz'ün sürecine ilişkin bilgi veren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Elif Ersoy Çallıoğlu, "Hastamızın tüm ağız tabanı ve dili tümör tarafından tutulmuştu. Kanser cilde ve kemiğe kadar yayılmıştı. Bu nedenle oldukça agresif cerrahiler uygulamak zorunda kaldık. Bu tür vakalarda hem dili hem ağız tabanını, çene kemiğinin bir kısmını ve etkilenen cilt dokularını çıkarmak zorunda kalıyoruz. Dilin yutma ve konuşma gibi hayati fonksiyonları olduğu için bu hastalarda ameliyat sonrası süreç oldukça zor olabiliyor." diye konuştu.

Hastaya uygulanan cerrahiye değinen Çallıoğlu, "Kulak Burun Boğaz ve plastik cerrahi ekipleri olarak birlikte çalıştık. Tümörlü dokuların çıkarılmasının ardından serbest flep yöntemiyle hastanın kolundan alınan doku kullanılarak dil ve ağız tabanı yeniden oluşturuldu. Hastamız başlangıçta ağızdan beslenemiyordu ancak şu an beslenebiliyor ve iletişim kurabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Hastamız konuşmaya başladı ve yutma fonksiyonları da giderek iyileşiyor"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani de ameliyatın ekip çalışması gerektirdiğini vurgulayarak, "Hastada yalnızca dil değil, aynı zamanda ağız tabanı da tümör tarafından tutulmuştu. Bu nedenle hem dil hem de ağız tabanını yeniden oluşturmak zorundaydık." ifadesini kullandı.

Ameliyatın zorluğuna işaret eden Doç. Dr. Ergani, "Hastanın kolundan damarlarıyla birlikte aldığımız dokuyu yaklaşık 6-8 saat süren operasyonla hem ağız tabanını kapatacak hem de yeni dili oluşturacak şekilde planladık. Amacımız hastanın hem konuşma hem de yutma fonksiyonlarını yeniden kazanmasını sağlamaktı." dedi.

Tedavi sürecinin çok disiplinli yürütüldüğünü belirten Doç. Dr. Ergani, "Bu süreçte kulak burun boğaz, plastik cerrahi, fizyoterapi ve konuşma terapisi ekipleri birlikte çalışıyor. Hastamız zamanla daha anlaşılır konuşmaya başladı ve yutma fonksiyonları da giderek iyileşiyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Yaşar ise hastanın cerrahi sonrası tedavi sürecine ilişkin, "Hastamız ameliyatın ardından radyoterapi ve kemoterapi tedavisi aldı. Bundan sonraki süreçte konuşma ve yutma fonksiyonlarının daha da geliştirilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulanacak." bilgisini paylaştı.

Ağız ve yüz bölgesinde iyileşmeyen yaraların erken dönemde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yaşar, "Sürekli büyüyen ya da iyileşmeyen yaralarda mutlaka bir hekime başvurulmalı. Erken teşhis bu hastalıkların tedavisinde büyük önem taşıyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Ankara, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:43:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Kanserle Mücadelede Umut: Yeniden Konuşmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.