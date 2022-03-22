Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde binden fazla bebek kör olmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde binden fazla bebek kör olmaktan kurtarıldı

22.03.2022 09:41

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde binden fazla bebek kör olmaktan kurtarıldı Erken doğan bebeklere uygulanan göz muayenesi pandemi döneminde yüzde 40 azaldı Uzmanlardan erken doğan bebeklerde göz muayenesi uyarısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve...

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde binden fazla bebek kör olmaktan kurtarıldı

Erken doğan bebeklere uygulanan göz muayenesi pandemi döneminde yüzde 40 azaldı

Uzmanlardan erken doğan bebeklerde göz muayenesi uyarısı

İSTANBUL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz doktoru olarak görev yapan Doç. Dr. Nihat Sayın, ebeveynlerin erken doğan bebeklerini mutlaka göz muayenesine getirmesi gerektiğini ancak pandemi döneminde yüzde 40'lık bir azalma olduğunu belirtti. Sayın, 2012'den bu yana binden fazla erken doğan bebeği tedavi ettiklerini de dile getirdi.

Prematüre Retinopatisi erken doğan bebeklerde gözdeki ağ (retina) tabakasındaki damar gelişimi tamamlanmadığı için anormal damar gelişimleri oluşan bir hastalık. Doç. Dr. Nihat Sayın, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılış tarihi olan 2012'den bu yana binden fazla bebeği tedavi ettiklerini, ancak pandemi döneminde anne ve babaların bebeklerini hastaneye getirmekten çekindikleri için yüzde 40'lara varan bir azalma yaşadıklarını ifade etti. Sayın, erken doğan bebeklerin eğer tedavi edilmezse veya geç kalınırsa kör kalabileceği ihtimaline karşı ebeveynleri uyardı.

"Büyük çoğunluğunda tedavi başarımız çok yüksek"

ROP hastalığı tedavisi hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz doktoru olarak görev yapan Doç. Dr. Nihat Sayın, "Prematüre Retinopatisi kısaca ROP hastalığı diye bilinen hastalık erken doğan bebeklerde gördüğümüz bir retina damarsal hastalığı. Düşük doğum ağırlıklı, erken doğan bebeklerin hepsinin zamanında taranması gerekiyor. Eğer zamanında tanı almazsa geri dönüşümsüz körlük yapabiliyor. O yüzden çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Erken doğan bebeklerdeki retinanın damarları annenin karnında gelişmesi gerekiyor. Erken doğduğunda, bu damarlar gelişemeden çocuk dünyaya geliyor ve anormal damarlar gelişiyor. Bu anormal gelişen damarlar kanayabiliyor, görme merkezini çöküntüye uğratabiliyor. O yüzden biz bunları zamanında tanırsak tedavi edebiliyoruz. Büyük çoğunluğunda tedavi başarımız çok yüksek ama dediğim gibi buradaki en önemli şey tam zamanında tanı ve tedavinin yapılması. Yoğun bakımda kaldıktan sonra bir bebek 4 hafta içerisinde muhakkak muayene olması gerekiyor, bu çok kritik bir hafta. Biz tedavide enjeksiyon yapıyoruz ve lazer yapıyoruz. İki tane tedavi şeklimiz var. Bunlara rağmen ilerleme olursa ve geç kalınırsa cerrahi operasyon yapıyoruz. İğne ile tedavi veya lazer tedavisi alsa bile bu çocukların ileride şaşılık, göz tembelliği, miyop, astigmat gibi riskleri çok fazla olduğu için biz bu çocukları ömür boyu takiplerde bulunuyoruz" diye konuştu.

"ROP Tanı ve Tedavi Merkezi'nde binden fazla hastaya tedavi uyguladık"

2012 yılından bu yana binden fazla tedavi uyguladıklarını belirten Sayın, "İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2012 yılından bu yana ROP Tanı ve Tedavi Merkezi'nde binden fazla hastaya tedavi uyguladık. Pandemi döneminde tüm hastanelerimizde poliklinik hizmeti vermedik. Direkt korona virüslü hastalara yoğunlaştık. Ama hastanemizin ROP bölümü hep açık kaldı. Zaten pandemi dönemine baktığımızda da geriye dönük, hastaların aslında hastaneye gelmelerinden korktuğunu gördük. Buradan annelere ve babalara seslenmek istiyorum, erken doğan bebekleri varsa pandemi şuan gündemde değil ama gündeme de gelebilir. Hastanelerde tek kapanmayan yer ROP bölümü. Çünkü bu hastaların tam zamanında tanı alması gerekiyor. Pandemi döneminde bizim sayılarımızda bir azalma oldu. Anne babalar gelmekten korktular. Pandemin zirve yaptığı dönemlerde yüzde 40'lara kadar azalma yaşadık. Tam tanı ve tedavi yaparsak başarı oranımız da yüzde 95'lerin üzerinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde binden fazla bebek kör olmaktan kurtarıldı - Son Dakika


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