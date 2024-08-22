Kapalı yöntemle nadir yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kapalı yöntemle nadir yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Geniş Video İzle

Adana'da bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Türkiye'de kapalı yöntemle nadir uygulanan 'Pelvik Konjesyon Sendromu Toplardamar Kapatılması' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

22.08.2024 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapalı yöntemle nadir yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Karın ağrısı şikayetleri bu ameliyatla bitti

32 yaşındaki kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden sağlığına kavuştu

ADANA - Adana'da bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Türkiye'de kapalı yöntemle nadir uygulanan 'Pelvik Konjesyon Sendromu Toplardamar Kapatılması' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Adana'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Serap Abi'ye geçtiğimiz sene karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 'Pelvik Konjesyon Sendromu' tanısı konuldu. Bu rahatsızlığı nedeniyle acı çeken Abi, geçtiğimiz ay Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb'e başvurdu.

Op. Dr. Cereb, yaptığı tetkikler sonucu Abi'yi Çukurova bölgesinde ilk kez Türkiye'de de nadir yapılan kapalı yöntem 'Pelvik Konjesyon Sendromu Toplardamar Kapatılması' ameliyatını yaptı. 20 dakika süren ameliyatın ardından Abi, aynı gün taburcu edildi.

"Artık kapalı yöntemle yapılıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Op. Dr. Ferid Cereb, Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS)'nun, sıklıkla genç kadınlarda görülen, karnın alt kısmında ve kasıklarda bulunan toplardamarlardaki genişlemeler ve akım bozuklukları ile seyreden bir hastalık olduğunu belirtti. Cereb, "Bu hastalık toplumda çok sık görülüyor. Kadınlarda kasıklara vuran ve toplumda çok fazla görülen bir hastalık bu. Bu hastalar genelde tedavisiz kalıyordu. Eskiden tek tedavisi açık ameliyattı. Artık hastanemizde bunu kapalı yöntemle tedavi edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tedavisi var"

Pelvik Konjesyon Sendromu'nun tedavisiz bir hastalık olmadığını vurgulayan Op. Dr. Cereb, "Bu hastalığın ameliyatını Adana'da ilk kez biz yaptık. Türkiye'de de nadir yapılan bir ameliyat. Bu hastalık tedavisiz bir hastalık değil. Tedavisi var ve hastalar başvuru yapmaktan çekinmesin" dedi.

"Şuanda rahatım"

Serap Abi ise ameliyattan sonra rahatladığını anlatarak, "Çok fazla kasık ve karın ağrısı çekiyordum. Bu şikayetler üzerine başvurdum. İlk başta ameliyatı kabul etmedim ama hocamızla tanıştıktan sonra ameliyatı kabul ettim. Şuanda hiçbir rahatsızlığım yok ve ağrılarım geçti" diye konuştu.

Kapalı yöntemle nadir yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kaynak: İHA

Karın Ağrısı, Ameliyat, Türkiye, Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kapalı yöntemle nadir yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:48:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kapalı yöntemle nadir yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement