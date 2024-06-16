Kardiyoloji uzmanı Bulut: Et tüketiminin yanında yeşil yapraklı sebze tercih edilmelidir - Son Dakika
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Sağlık

Kardiyoloji uzmanı Bulut: Et tüketiminin yanında yeşil yapraklı sebze tercih edilmelidir

Elazığ Medilines Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Musa Bulut, Kurban Bayramına sayılı günler kala, fazla et tüketecek vatandaşları uyararak, etin yeşil yapraklı sebze ile tüketildiğinde sindirim ve kabızlık problemlerinin de yaşanmayacağını belirtti. Et tüketiminin yanında tatlı karbonhidratlar yerine lifli ve yeşil yapraklı sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Bulut, kurban etinin taze kesildiği dönemde sindirimin zorlaşabileceğini ve kesilen etin üstünden geçen sürenin artmasıyla sindirimin daha kolay olacağını ifade etti.

16.06.2024 09:09
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Kardiyoloji uzmanı Bulut: "Et tüketiminin yanında yeşil yapraklı sebze tercih edilmelidir"

"Kurban Bayramı olduğu için her gün et tüketmemek gerekiyor"

"Kesilen kurban etinin üstünden ne kadar süre geçerse o kadar daha iyi olur"

ELAZIĞ - Elazığ Medilines Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Musa Bulut, Kurban Bayramına sayılı günler kala, fazla et tüketecek vatandaşları uyararak, etin yeşil yapraklı sebze ile tüketildiğinde sindirim ve kabızlık problemlerinin de yaşanmayacağını belirtti.

Elazığ Medilines Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Musa Bulut, Kurban Bayramında et tüketimi konusunda açıklamalarda bulundu. Et tüketiminin çok önemli olduğunu aktaran Uzm. Dr. Bulut, "Eti keser kesmez yememek gerekiyor. Bir gün beklemesi daha iyi olur. Et keserken hangi hayvanların etini tüketeceğiz bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Bizim önerdiğimiz daha çok otlayan ve gezen hayvanlardır. Büyükbaş hayvan da olabilir ama daha çok küçükbaş et tüketimini öneriyoruz. Bunun nedeni de sindirimi daha kolay oluyor. Pişirme yöntemi olarak da haşlamayı öneriyoruz. Et tüketirken, yanında tatlı karbonhidratlarla beraber değil de daha çok lifli ve yeşil yapraklı sebze ile tüketirsek sindirim ve kabızlık problemleri de yaşamamış oluruz. Kurban Bayramı olduğu için her gün et tüketilmemelidir. Haftada 2 defayı geçmeden et tüketilmesi gerekiyor. Kurban Bayramında hayvanlar kesildikten sonra büyük bir korku ile kesildiği için kaslarda korku etkisi ile spazm oluşur. O dönemde taze kesilen etin yenmesi ette katılık oluşturduğu için sindirimi bayağı zorlaştırıyor. Kesilen kurban etinin üstünden ne kadar süre geçerse o kadar daha iyi olur. Çünkü yediğimiz etten dolayı mide, bağırsak veya kabızlık sorunlarla karşılaşmak istemeyiz. Kestiğimiz kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak lazım. İyilik kalbe iyi gelir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kardiyoloji uzmanı Bulut: Et tüketiminin yanında yeşil yapraklı sebze tercih edilmelidir - Son Dakika

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