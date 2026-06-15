Kaza Geçiren Türk Vatandaşı Türkiye\'ye Getirildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Endonezya'da kaza geçiren 25 yaşındaki Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşının tedavi için Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Memişoğlu, "İnsan, Önce İnsan' şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşımızın yanındayız. Endonezya'da kaza geçiren 25 yaşındaki vatandaşımızı hava ambulansımızla ülkemize getirerek Adana Şehir Hastanemizde tedavisine başladık. Süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA