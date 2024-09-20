Kelebek Hastası Rojda\'nın Elleri Açıldı

Sağlık

Kelebek hastası minik kız Eskişehir'de yapılan ameliyatla ellerini kullanabilecek

Kapanan parmakları Eskişehir'de açıldı

Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul:

"Her 2 elini, parmak aralarını, avuç içini ve tüm parmaklarını açtık"

"Eli iyileşince inşallah daha da iyi bir şekilde kullanacaktır"

ESKİŞEHİR - Diyarbakır'da yaşayan Kelebek Hastası 10 yaşındaki Rojda Gezer'in kapanan eli ve parmakları Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki operasyon sonrası açıldı.

Doğuştan Kelebek Hastası olan 10 yaşındaki Rojda Gezer'in parmakları ve eli rahatsızlığından dolayı kapandı. Parmakları kapandığı için elini sağlıklı bir şekilde kullanamayan Gezer, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldi. Burada göreve başlayan Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul'a önce muayene olan Rojda Gezer'in parmaklarının açılabilmesi için ameliyatına karar verildi. Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul, tarafından yapılan 1 buçuk saat süren operasyon ile minik kızın parmakları ve eli açıldı. Gerekli tetkiklerin ve pansumanların ardından 10 yaşındaki Rojda'nın ellerini kullanması bekleniyor.

"2 elini, parmak aralarını açtık"

Ameliyat hakkında konuşan Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul, "Rojda isimli hastamız Kelebek Hastası ve Diyarbakır'dan buraya ameliyat için geldi. Daha önce de onun ameliyatlarını yapmıştık, ama bu hastaların elleri 3-5 yıl içerisinde gittikçe yaralar oluşuyor. Elleri bu yaralara bağlı bir şekilde elleri kapanıyor. Kendi ihtiyaçlarını gidemediği için biz tekrar ameliyatını yapmaya karar verdik. O da Diyarbakır'dan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldi ve ameliyatını gerçekleştirdik. Bunlar Kelebek Hastası oldukları için vücudun sürekli derisi dökülüyor. En ufak bir dokunmayla dahi her yaralar oluşuyor ve bu yaralar gittikçe büyüyor. Ellerde olduğunda ise bu sefer eller gittikçe kapanıyor. Elleri ve parmaklarının arası kapanınca da kendi ihtiyaçlarını gideremiyor ve bu bundan dolayı da ameliyat ihtiyacı gerekiyor. Ameliyatı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Her 2 elini, parmak aralarını, avuç içini ve tüm parmaklarını açtık. Pansumanını yapacağız, sonra da inşallah taburcu edeceğiz. Eli iyileşince inşallah daha da iyi bir şekilde kullanacaktır" dedi.