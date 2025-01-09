Kış Enfeksiyonlarına Dikkat! Çocukların Korunmasında Alınacak Önlemler

Sağlık

Kış enfeksiyonlarının çocuklar arasında yaygınlaştığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, çocukların bu hastalıklardan korunması için hijyen önlemlerinin alınması, bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, bu dönemde viral enfeksiyonların zirve yaptığını vurgulayarak ailelere uyarılarda bulundu. Hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Çağ, "Çocukları kalabalık ortamlardan uzak tutmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak hastalıklardan korunmada kilit rol oynuyor" dedi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GELİŞMEMİŞ ÇOCUKLAR, BİRÇOK VİRÜSE KARŞI SAVUNMASIZDIR'

Çocukların enfeksiyonlara karşı daha hassas olduğunu belirten Dr. Çağ, özellikle kreş ve ilkokul çağındaki çocukların, bağışıklık sistemlerinin henüz tam gelişmediği için risk grubunda olduğunu dile getirdi. Dr. Çağ, bu dönemde ailelerin alabileceği önlemlerle ilgili şunları söyledi:

"Henüz bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklar, birçok virüse karşı savunmasızdır. Özellikle kreş ve okul ortamında, hasta çocukların diğerlerinden izole edilmesi önemlidir. Hasta çocukların okula gönderilmemesi hem çocuğun iyileşme sürecini hızlandırır hem de diğer çocukların enfekte olmasını engeller. Ayrıca, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni bağışıklığı güçlendiren en önemli faktördür. Sağlıklı beslenen ve gelişimi normal seyreden bir çocuğa ekstra bir vitamin takviyesi gerekmez. Ancak iştahsızlık ya da gelişim geriliği varsa, çinko gibi bazı destekler doktor önerisiyle kullanılabilir."

'MUTLAKA BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALI'

Viral enfeksiyonlarda ateşin sık görülen bir durum olduğunu söyleyen Dr. Çağ, ailelerin bu süreçte paniğe kapılmadan uygun tedavi yöntemlerini uygulamaları gerektiğini ifade etti. Dr. Çağ, "Eğer ateş 38-38,5 dereceyi buluyorsa çocuğun üstünü soymak ve doktorun önerdiği şekilde ateş düşürücü ilaç kullanmak gerekir. Buna rağmen ateş düşmüyorsa, çocuğa ılık duş aldırılabilir. Ancak ateş 2 günden fazla devam ediyorsa, genel durumunda bozulma varsa ya da kusma gibi ek semptomlar eşlik ediyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye belirtti.

Kış tatilinde ailelerin çocuklarını kalabalık ortamlardan koruması gerektiğini vurgulayan Dr. Çağ, "Kalabalık ortamlar enfeksiyonların bulaşma riskini artırır. Çocukları mümkün olduğunca bu ortamlardan uzak tutmak önemlidir. Ayrıca el hijyenine dikkat edilmeli, çocuklar ortam sıcaklığına uygun şekilde giydirilmelidir. Ani sıcaklık değişimlerinden korunmaları ve sağlıklı beslenmeleri, enfeksiyon riskini en aza indirir." dedi.

'EL YIKAMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI, ENFEKSİYONLARIN YAYILMASINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTIR'

Çocukların kış enfeksiyonlarından korunması için hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Çağ, "Özellikle el yıkama alışkanlığının kazandırılması, enfeksiyonların yayılmasını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca çocukların dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giydirilmesi ve ani sıcaklık değişimlerinden korunması gerekir. Sağlıklı beslenme ve bol sıvı tüketimi de bağışıklık sistemini güçlendiren en temel unsurlardır." diye konuştu.