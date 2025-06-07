Sivas\'ta kene 2 can daha aldı

Yaz aylarının gelmesiyle kene kabusu başladı. Özellikle Sivas'ta keneyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

VÜCUDUNA YAPIŞAN 3 KENEYİ KENDİ ÇIKARDI

Zara ilçesine bağlı Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Yavuz Vural, (38) 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanlarıyla çıkarttı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra rahatsızlanan Vural'a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konuldu. Burada tedavisi süren Vural geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü.

80 YAŞINDAKİ ADAM DA KENEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan; 4 gün önce koltuk altına kene yapışması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Ağcabal'ın (80), cenazesi de bugün yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde götürüldü.

ÖLENLERİN SAYISI 6'YA ÇIKTI

Sivas genelinde bu yıl KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: İHA, DHA