Yaz aylarının gelmesiyle kene kabusu başladı. Özellikle Sivas'ta keneyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Zara ilçesine bağlı Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Yavuz Vural, (38) 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanlarıyla çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Vural'a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konuldu. Burada tedavisi süren Vural geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü.
Öte yandan; 4 gün önce koltuk altına kene yapışması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Ağcabal'ın (80), cenazesi de bugün yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde götürüldü.
Sivas genelinde bu yıl KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Kaynak: İHA, DHA
Son Dakika › Sağlık › Sivas'ta kene 2 can daha aldı - Son Dakika
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