Körfez Savaşı'na giden askerlerin gizemli hastalığının nedeni sarin gazı çıktı - Son Dakika
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BBC

Körfez Savaşı'na giden askerlerin gizemli hastalığının nedeni sarin gazı çıktı

11.05.2022 15:23
Körfez Savaşı'na giden askerlerin gizemli hastalığının nedeni sarin gazı çıktı

ABD'li bilim insanları, 1991 Körfez Savaşı'nda görev yapan binlerce askerin bilinmeyen semptomlarla hastalanmasının sarin gazından kaynaklandığını açıkladı.

ABD'li bilim insanları, 1991 Körfez Savaşı'nda görev yapan binlerce askerin esrarengiz semptomlarla hastalanmasının nedenini keşfettiklerini söyledi.

Bu semptomlara, Irak'a ait kimyasal silah depolarının bombalanması sırasında havaya salınan sarin gazının sebep olduğu açıklandı.

Birçok eski asker, görevlerinin ardından elden ayaktan düşüren bazı semptomlar göstermeye başlamıştı.

Onlarca yıldır "Körfez Savaşı Sendromu" olarak bilinen bu rahatsızlıkların nedeni ise belirsizliğini korudu.

Bir sinir gazı olan sarin genellikle ölümcül etkiler gösteriyor. Ancak söz konusu araştırmayı yapan ekibin lideri Dr. Robert Haley, Irak'ta askerlerin maruz kaldığı gazın seyreltildiğini ve bu nedenle de ölümcül olmadığını söyledi.

Sarin etkisiyle hastalanmanın genetik yatkınlıkla ilgili olduğunu belirten Dr. Haley, PON1 adlı genin rolüne dikkat çekiyor. Bu gen vücuttaki zehirli kimyasalların parçalanmasında önemli rol oynuyor.

Araştırma ekibi, PON1 geninin daha az etkili olduğu eski askerlerin hastalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

ABD hükümetinin finanse ettiği araştırmaya 1000'i aşkın Körfez Savaşı gazisi katıldı.

Texas Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Haley, bu araştırma sonuçlarının kesin veriler içerdiğini belirterek, "Bulgularımızın semptomları giderecek tedavilerle sonuçlanmasını umut ediyoruz" dedi.

Körfez Savaşı Sendromu nedir?

Irak'ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin'in Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesiyle başlayan Körfez Savaşı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin "Çöl Kalkanı" ve "Çöl Fırtınası" harekatları ile Irak'a karşı kara ve hava operasyonlarıyla devam etmişti.

Bu savaşta görev alan askerlerin bir kısmı ülkelerine döndükten bir süre sonra nedeni anlaşılamayan rahatsızlıklar yaşadı.

Günlük yaşamlarını sürdürmede zorlanan eski askerlerde ortaya çıkan semptomlar arasında deride döküntü ve kaşıntı, yüksek tansiyon, ishal, kas ağrısı, eklem ağrısı, koordinasyon bozukluğu, kronik yorgunluk gibi fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra travma sonrası stres bozukluğu ve bilişsel sorunlar gibi psikolojik belirtiler bulunuyor.

Royal British Legion adlı askeri yardım kuruluşu tahminlerine göre İngiltere'den Körfez Savaşı'na gönderilen 50 binden fazla askerin 33 bini hala kronik yorgunluk, eklem ağrısı, hafıza ve konuşma sorunları gibi semptomlar gösteriyor.

Eski askerler, 30 yılı aşkın bir süre boyunca hastalıklarının ciddiye alınmamasından şikayetçi oldu.

Körfez Savaşı'na giden askerlerin gizemli hastalığının nedeni sarin gazı çıktı
Körfez Savaşı'na giden askerlerin gizemli hastalığının nedeni sarin gazı çıktı
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