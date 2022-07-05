Korkutan rakam! Haftalık koronavirüs vaka sayısı 57 bine yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 kişide koronavirüs tespit edildi.

25 KİŞİ VEFAT ETTİ

Koronavirüsten dolayı 25 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 478 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 180 bin 444 vaka saptandı. Toplam 99 bin 57 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

GEÇEN HAFTA 26 BİN VAKA AÇIKLANMIŞTI

Korona salgınının dünyada etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta 26 bin olarak açıklanan vakaların bir hafta içerisinde bu kadar artması akıllara önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da getirdi.