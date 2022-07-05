Korkutan rakam! Haftalık koronavirüs vaka sayısı 57 bine yükseldi - Son Dakika
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Korkutan rakam! Haftalık koronavirüs vaka sayısı 57 bine yükseldi

05.07.2022 10:31

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık korona tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu, 25 kişi yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta vaka sayısı ise 26 bin 635 olarak duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 kişide koronavirüs tespit edildi.

25 KİŞİ VEFAT ETTİ

Koronavirüsten dolayı 25 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 478 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 180 bin 444 vaka saptandı. Toplam 99 bin 57 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜSTE HAFTALIK VAKA SAYISI 57 BİN 113 OLDU

GEÇEN HAFTA 26 BİN VAKA AÇIKLANMIŞTI

Korona salgınının dünyada etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta 26 bin olarak açıklanan vakaların bir hafta içerisinde bu kadar artması akıllara önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da getirdi.

KORONAVİRÜSTE HAFTALIK VAKA SAYISI 57 BİN 113 OLDU
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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Korkutan rakam! Haftalık koronavirüs vaka sayısı 57 bine yükseldi - Son Dakika

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