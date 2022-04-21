Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi

21.04.2022 20:26

21 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 3 bin 354 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 17 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 18 bin 964 olurken toplam 153 bin 733 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 17 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 18 bin 964 hasta taburcu olurken bugün 153 bin 733 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,42 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,14 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,42 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 402 bin 858 doza yükseldi.

Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 22 BİN 686 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 810 bin 12 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 22 bin 686 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 726 bin 445 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 3 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 3 bin 668 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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