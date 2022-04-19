Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi

19.04.2022 21:14
Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi

19 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 217 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 23 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 16 bin 561 olurken toplam 162 bin 855 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 23 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 16 bin 561 hasta taburcu olurken bugün 162 bin 855 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,42 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,42 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.

Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 19 BİN 32 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 806 bin 483 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 19 bin 32 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 719 bin 785 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 4 bin 542 de yeni vaka tespit edilmişti.

Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika Sağlık Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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