Kozalak Şurubuyla Doğal Şifa

Sağlık

Köroğlu Dağları'ndan sofralara doğal şifa: Kozalak şurubu

BOLU - Bolu'nun Köroğlu Dağları'ndan toplanan çam kozalaklarından yapılan şuruplar, soğuk havalarda astım, bronşit ve öksürük hastaları başta olmak üzere birçok hastalığa şifa oluyor.

Bolu'da yaşayan 68 yaşındaki Firdevs Kabakcıoğlu, 2400 rakımda bulunan Köroğlu Dağları'ndan bahar ayında topladığı taze kozalakları şifa deposuna çeviriyor. Kabakcıoğlu, topladığı kozalakları eski usul yöntemlerden biri olan kara kazanlarda şurup haline getiriyor. Çam ağacının kozaklarından yapılan kozalak şurubu ve kozalak suyu, soğuk havalarda sık yaşanan grip, nezle, geçmeyen öksürük gibi hastalıklara şifa oluyor. Firdevs Kabakcıoğlu, hazırladığı kozalak şurubunu Bolu pazarında, kavanozu 150-200 liradan satıyor. Ekmekçi kadın kozalak şurubuna çevre illerden de yoğun talep olduğunu söyledi.

"Hapın kesmediği öksürüğü bu şurup keser"

Haplardan daha etkili olduğunu ifade eden Firdevs Kabakcıoğlu, "35 senedir bu pazarcılığı yapıyorum. Öksürüğe, astım, bronşite, ciğerde duman olursa onu alır. Ciğer hastalıklarına çok iyi geliyor. Biz denedik. Biz kozalağı kendimiz toplayıp, meşe odunuyla kazanda suyunu kaynatıyoruz. Bir gece bekletiyoruz, o suyu süzgeçten, hiçbir şey geçmeyecek şekilde. Ondan sonra kaynatırız. Pekmezle, balla tatlandırırız, müşteri nasıl isterse. Şeker hastalığına sadece suyunu veririz. Şurubu biraz sıvı olur. O az kaynar, onu öyle içerler. Reçeline varana kadar yaparız. Öksürüğü hemen keser. Hapın kesmediği öksürüğü bu şurup keser" dedi.

" Gaziantep'e ürün gönderdim"

Fiyatlara değinen Kabakcıoğlu, "Küçük kavanozlar 100, büyük kavanozlar 150 liradan satılıyor. Misafire de aynı fiyat, ayrımcılığım yok. Bu sefer Gaziantep'e ürün gönderdim. Devamında 6 şişe daha istediler. Bolu'dan İstanbul'a giden toptancılar geliyor, onlar alıyor. Bu hafta yine sözüm var yapamadım. İnşallah yaparım" diye konuştu.