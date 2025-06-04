Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat!

Kurban Bayramı\'nda Et Tüketimine Dikkat!
04.06.2025 09:49
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Prof. Dr. Bilgiç, etlerin dinlendirilmeden yenmemesi ve dengeli öğünlerin önemi vurguladı.

KURBAN Bayramı'nda etin sağlık sorunlarına yol açmaması için dikkatli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, "Etler kesildikten hemen sonra değil, en az bir gün bekletildikten sonra tüketilmeli. Özellikle mide, bağırsak ve karaciğer hastalarının beslenmelerine özen göstermeleri gerekli" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, bayramda et tüketiminin, belirli kurallara uyulmadığında mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Prof. Dr. Bilgiç, özellikle kesim sonrası etin hemen tüketilmemesi gerektiğini ifade ederek "Yeni kesilmiş et, sindirim sisteminde şişkinlik, ishal ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Etin en az bir gün dinlendirilerek tüketilmesi gerekiyor. Bu konuda özellikle sindirim sistemi ve karaciğer rahatsızlığı bulunan bireylerin çok daha dikkatli olması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'KAHVALTI HAFİF, ET YEMEĞİ ÖĞLE YA DA AKŞAMA'

Bayram sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, etin ise öğle veya akşam yemeğinde tüketilmesini önerdi. Kızartma gibi ağır pişirme yöntemlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Prof. Bilgiç, "Fırın, tencere veya haşlama yöntemiyle pişirilen etler hem daha sağlıklı hem de sindirimi daha kolaydır. Ayrıca kavurma yapılacaksa, etin kendi yağıyla pişirilmesi yeterlidir, dışarıdan yağ eklenmesine gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

'SAKATATLARA DİKKAT, TATLIYLA BİRLİKTE TÜKETMEYİN'

Karaciğer yağlanması olan bireylerin sakatat tüketiminde çok daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Bilgiç, bu gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesini tavsiye etti. Ayrıca, etin yanında tatlı yemekten kaçınılması gerektiğini belirten Bilgiç, şunları söyledi:

"Tatlılar bayram sofralarının bir parçası olsa da etle birlikte tüketildiğinde sindirimi zorlaştırır. Etin yanında bol su, taze sebze ve salatayla dengeli bir öğün oluşturulmalı."

'BAYRAM BOYUNCA HER ÖĞÜN ET YEMEK SAĞLIĞA ZARARLI'

Prof. Dr. Bilgiç, Kurban Bayramı süresince her öğünde et yemenin sağlığa zararlı olduğuna değinerek, "Bayramın dört günü boyunca sürekli et tüketmek sindirim sistemi için risklidir. Günde bir öğün et tüketimi yeterlidir. Bunun dışında daha hafif öğünlerle beslenmeye devam edilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kurban, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat! - Son Dakika

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