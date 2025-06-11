Kurban Bayramı'nda Kayseri'de 881 Yaralanma - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Bayramı'nda Kayseri'de 881 Yaralanma

11.06.2025 18:39
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Kurban Bayramı'nda Kayseri'de 881 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Acil servislerde yoğunluk yaşandı.

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, "İlimizde 881 kişi Kurban Bayramı'ndaki yaralanmalar nedeniyle acil servisimize ambulanslar ve kendi imkanları ile gelmiş oldu. Bunun 866 tanesi ilk gün gerekli müdahaleler yapılarak taburcu oldu. 13 vakamızın hastanelere yatışı gerçekleşti. Gerekli yatışları yapılarak taburcu oldular. 2 vakamızı da Gaziantep ve Ankara'ya göndermek durumunda kaldık" dedi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kurban Bayramı süresince Kayseri genelinde acemi kasap ve trafik kaza oranları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı boyunca ilave tedbirler aldıklarını söyleyen Erşan, "Kurban Bayramında acil servislerimizde yine yoğunluk yaşadık. Kurban Bayramındaki yaralanmalar ve trafikteki yoğunluk nedeniyle oluşan kazalar nedeniyle acil servislerimizde yoğunluk yaşandı. Bayramın ilk gününden itibaren nöbet tutan personel için ilave tedbirler alıp, ilave personel görevlendirmeleri yaptık. Bayram boyunca 3 bin 694 personelimiz kamu hastanelerimizde 7/24 görev yaptı. Bunların yaklaşık 1500 kadarı acil serviste görevliydi" dedi.

'KURBAN BAYRAMINDA 881 KİŞİ YARALANDI'

Kent genelinde bayram boyunca hastanelere başvuru sayısında artış olduğunu söyleyen Mehmet Erşan, "4 gün boyunca kesi, travma, trafik kazalarında başvurularda artış oldu. İlimizde 881 kişi Kurban Bayramı'ndaki yaralanmalar nedeniyle acil servisimize ambulanslar ve kendi imkanları ile gelmiş oldu. Bunun 866 tanesi ilk gün gerekli müdahaleler yapılarak taburcu oldu. 13 vakamızın hastanelere yatışı gerçekleşti. Gerekli yatışları yapılarak taburcu oldular. 2 vakamızı da Gaziantep ve Ankara'ya göndermek durumunda kaldık. Bu 2 vakamızda da parmak kesi durumları vardı. Onların da tedavileri devam etmekte" diye konuştu.

'TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Bayram boyunca trafik kazalarında artış olduğunu söyleyen İl Müdürü Erşan, "Yoğunluk sebebiyle maalesef trafik kazalarında da artış meydana geldi. Trafik kazası nedeniyle kurban bayramında 227 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bu vakaların 41'i ilçelerdeydi. Geri kalanları kent merkezindeydi. Maalesef 2 vatandaşımız da bu kazalar nedeniyle hayatını kaybetti. 6 vatandaşımızın da hastanede tedavileri devam ediyor. 4 vatandaşımızın da yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 2'sinin ise serviste takipleri yapılıyor. Gönül ister ki ne trafik kazası olsun ne de böyle kesi durumları ile karşı karşıya kalalım. Burada asıl olan vatandaşlarımızın bu işleri ehil olanlara vermesi ve dikkat etmesi. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Kayseri'de 881 Yaralanma - Son Dakika

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