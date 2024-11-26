Sağlık

KÜRESEL Hemşireler Birliği (GNU) ara toplantısı, 21 ülkeden hemşirelik merkezli 24 sendikanın katılımı ile ANPE (Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería) ev sahipliğinde San Hose/ Kosta Rika'da gerçekleşti. HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek ve Başdanışman Canberk Akdeniz de Türkiye'deki hemşireleri temsilen toplantıda yerini aldı.

2013 yılında kurulan ve bugün toplamda 36 ülkeden 42 sendikanın yer aldığı, dünya genelinde bir milyondan fazla hemşireyi temsil eden Küresel Hemşireler Birliği, San Hose'de ara toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, birlik paydaşlarının kendi ülkelerindeki mesleki sorunları, sendikaların mücadele yöntemleri ve deneyimleri paylaşıldı. Ek olarak, güvenli hasta/hemşire oranı sağlamak ve küresel salgın hastalıklarla mücadele etmek için nasıl bir iş birliği sağlanabileceği üzerine görüşler ifade edildi.

ŞİMŞEK: ÇÜNKÜ EMEK, TEK MİLLETTİR

İkinci kez Küresel Hemşireler Birliği toplantısında yer alan HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, panelist olarak yaptığı konuşmasında, "Kısa sürede elde ettiğimiz başarılarımızın arkasındaki temel hareket farklı olup fark yaratmak, destek olmak ve güçlü olmak" dedi.

Sağlık sektöründeki temel sorunlara dikkat çeken Şimşek, "Maaşlar ve özlük hakları, sağlıkta şiddet, yönetici mobingi, yetersiz hemşire atamaları ve benzeri nedenlerin oluşturduğu sağlıksız çalışma koşulları, insanları meslek veya görev tanımı dışında çalıştırma, farklı sağlık mesleklerine hemşirelik yaptırma yolunu açma gibi otonomi sorunları ve sendikal örgütlenme özgürlüğüne engeller. Her birimiz farklı göz renklerine sahibiz, ancak aynı şekilde gözyaşı döker ve aynı şey için savaşırız. Bu da insanlık. Çünkü emek, tek millettir. Hemşireler olarak, yükseleceğiz" diye konuştu.

Ayrıca Şimşek, bir sonraki yıl gerçekleşecek toplantıya kadar geçecek olan süreçte, ortak eylemselliğin, özellikle hemşirelik haftasındaki eylemlerde uluslararası bir söz birliğinin önemine dikkat çektiğini ve bu fikrin platform paydaşları tarafından kabul gördüğünü ifade etti.

Başdanışman Canberk Akdeniz ise toplantıdaki konuşmasında, hasta/hemşire oranları konusunda ilerleme kaydedebilmek için bir veri havuz oluşturulmasını, ülkelerden mevcut mevzuatın belirttiği oranlara dair bilgi toplanmasını ve ideal bir formül geliştirmek üzere, belki her ülkeye veya her hastaneye özgü ancak ortak bir akademik yaklaşım oluşturulmasını önerdi. Bu amaçla, bir sonraki toplantıya kadar ara toplantılar yapılmasını teklif etti. Ayrıca Akdeniz, yalnızca hemşire istihdamını desteklemek üzere küresel bir fon oluşturulması talebinin de tartışmaya açılabileceğini ifade etti.