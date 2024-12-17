Laktoz Hastalığı Türkiye'de Yaygın - Son Dakika
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Sağlık

Laktoz Hastalığı Türkiye'de Yaygın

Prof. Dr. Yalnız, laktoz intoleransının Türkiye'de sık görüldüğünü belirtti. Yoğurt sindirimi kolay.

17.12.2024 22:07
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Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yalnız: 'Laktoz hastalığı, bizim ülkemizde daha sık görülüyor"

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalnız, "Laktoz tolerans bozukluğunun Avrupa'da sık görülmediğini, bizim ülkemizde, özellikle Asya ve Asya'nın doğusuna gidildikçe laktaz eksikliğinin çok sık görüldüğünü" belirtti.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalnız, "Laktoz" hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yalnız, "Laktoz toleransının laktaz enziminin yani süt ve süt ürünlerinde bulunan laktozun laktaz enzimi ile ilgi kuramaması neticesinde, insanların laktozlu ürünleri yani süt ve süt ürünleri tükettiğinde gaz, şişkinlik, ishal, bulantı gibi şikayetlerinin olması bu nedenle çok besleyici bir ürün olan süt ve süt ürünlerinde uzak kalması anlamına geliyor. Laktoz tolerans bozukluğunun Avrupa'da sık görülmediğini, bizim ülkemizde, özellikle Asya ve Asya'nın doğusuna gidildikçe laktaz eksikliği çok sık görülüyor. Doğumdan itibaren doğal olarak laktaz enzimi eksikliğinin yaşlandıkça giderek azaldığını, bu nedenden dolayı vücudumuzun ilerleyen yaşlarda laktozlu ürünlere karşı olumsuz tepki verdiğini ancak yoğurdun sindiriminin kolay olması nedeniyle bunun dışında kalıyor. Teknolojinin gelişmesi ile laktaz enziminin katıldığı gıda takviyelerinin üretildiğini ya da laktozsuz süt ürünlerinin üretildiğini ve bunlara dikkat ederek süt ürünlerinin azda olsa tüketilmelidir. Her sütte aynı oranda laktoz yoktur. Kişideki laktaz eksikliği aynı oranda olmamasından dolayı kullanılan süt değiştirilebilir. En temel besleyici ürün olan sütten uzak durulmaması gerekir" dedi.

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Mehmet Yalnız, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Laktoz Hastalığı Türkiye'de Yaygın - Son Dakika

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