Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim - Son Dakika
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Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim

27.07.2022 17:05

Londra'da maymun çiçeği virüsü bulaşan 35 yaşındaki Harun Tulunay, hastalığa yakalandığı süreçte yaşadıkları hakkında konuştu. Sürecin baya sıkıntılı geçtiğini söyleyen Tulunay, "İlk başlarda öleceğimi sandım. Çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum. Sanki derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

Genelde Afrika'nın belirli bölgelerinde ortaya çıkmasına rağmen son aylarda aralarında Türkiye, İspanya, Fransa, ABD ve İngiltere'nin olduğu maymun çiçeği salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama geldi.

BM'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması BM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Açıklamada DSÖ'den yetkililerin, "Maymun çiçeği durdurulabilir" açıklamasının yer aldığı haberde, Londra'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan ve uzun bir tedavi ve tecrit sürecinden sonra sağlığına kavuşan Harun Tulunay'ın fotoğrafları paylaşıldı.

Maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı konuştu: Öleceğimi sandım

"İLK BAŞLARDA ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Bu ay başında Londra'da maymun çiçeği virüsünü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen 35 yaşındaki Tulunay, hastalık sürecinin bir hayli sıkıntılı geçtiğini belirterek "İlk başlarda öleceğimi sandım. Çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum" ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı konuştu: Öleceğimi sandım

"TEDAVİ ETTİĞİMİZ EN AĞI HASTA SENSİN"

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider da Tulunay'ın yaşadıklarını aktardı. Hastanede 11 gün tedavi olduktan sonra sağlığına kavuşan Tulunay'a doktorların, "Tedavi ettiğimiz en ağır maymun çiçeği hastası sensin" dediklerini aktardı.

Maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı konuştu: Öleceğimi sandım

"DERİM KEMİKLERİMDEN ÇEKİLİYORMUŞ GİBİYDİ"

Önce Covid-19 olduğunu düşündüğü için test olduğunu fakat test sonucunun negatif olduğunu söyleyen Tulunay, "Sanki derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim. Yüksek ateşim vardı ve boğazım ağrıyordu. Ağrı kesici ve ateş düşürücü almama rağmen iyileşemedim. Daha sonra hastaneye gitmek zorunda kaldım" dedi.

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SON DAKİKA: Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim - Son Dakika
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