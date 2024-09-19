LÖSEV\'de Bilinçli Ebeveynlik Semineri

Sağlık

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nca (LÖSEV), düzenlenen seminerde, anne-çocuk eğitimleri ile tanınan eğitim bilimci Doç. Dr. Özgür Bolat, LÖSEV ailelerine tecrübelerini anlattı.

LÖSEV'in, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim ve seminer çalışmaları kapsamında, LÖSEV aileleri, eğitim bilimci Doç. Dr. Özgür Bolat'ın LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde verdiği seminerde buluştu. Seminerde anne-çocuk ilişkisi ve bilinçli ebeveynlik üzerine bilgiler paylaşılırken, aileler merak ettikleri sorulara cevap buldu. Bilinçli ebeveyn yetiştirme üzerine yaptığı çalışmalarla ünlenen ve Anne Baba Okulu ile Öğretmen Akademisi'nin kurucusu Bolat, ailelerin farkındalığını artırmaya yönelik bilgiler verdi.

'HER ÇOCUK SAYGIYI HAK EDER'

Doç. Dr. Bolat, çocuk-ebeveyn ilişkisinde çocuğa karşı sergilenen davranışların, çocuğun birey olma yolculuğunda yarattığı etkilere dikkat çekti. Küsme, karşılaştırma, suçlama, beklenti, ödül, ceza gibi kavramların çocuklarda yetersizlik hissi yaratabileceğini vurgulayan Bolat, bu tür davranışlarla karşılaşan çocukların dışarıdan bir onaylanma ihtiyacı duyduğunu aktardı. Bunun yanı sıra, her çocuğun bir birey olarak saygı görmesi gerektiğini dile getirdi. Mutlu olmayı başarıyla bağdaştıran insanların sürekli başarılı olabilmek adına kaygı yaşadığını açıklayan Bolat, "Kaygıyı azaltmak için iç kaynaklı bir yapıda olunmalı. İç kaynaklı olabilmek yani değer ve anlam odaklı yaklaşımlarda bulunulmak kaygıyı ortadan kaldırır" dedi.

Bolat seminerini, "Anlam yaratmaya çalışırsanız, başarılı olursunuz. Başarı amaç olarak değil, sonuç olarak sizi bulur. Bu durumda hem başarılı hem mutlu olursunuz" sözleri ile noktaladı.

'FARKINDALIK ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRACAĞIZ'

LÖSEV Eğitim Koordinatör Yardımcısı Zakine Taş, " Türkiye'nin öncü sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV olarak maddi yardımlarımızı sürdürürken bütüncül bir yaklaşımla çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerini sosyal ve psikolojik anlamda da destekliyoruz. Ayrıca eğitimler ile çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Anne-baba eğitimleri ile ebeveynlerin farkındalıklarını artırıyor, bilinçlenmelerini sağlıyoruz. Eğitim ve seminerlere devam edecek, farkındalık çalışmalarımızı artıracağız" dedi.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, LÖSEV ailelerine ve gönüllülerine verdiği önemli bilgiler için Özgür Bolat'a teşekkür etti.