Manik Bilgi Bağımlılığı: Akıllı Telefon Kullanımında Dikkat Çekici Artış

Sağlık

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Prof. Dr. Tuncay Dilci , "Ülkemizde ciddi anlamda manik bilgi alma konusunda bağımlılık söz konusu olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde Türkiye 'de bir kişinin akıllı telefonunu ortalama 110 defa açma ve kapatma refleksinde olduğunu görüyoruz" dedi.

SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılık Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşma çabasının bağımlılık haline dönüştüğünü söyledi. Prof. Dr. Dilci, "Ülkemizde ciddi anlamda manik bilgi alma konusunda bağımlılık söz konusu olduğunu görüyoruz. Buna manik bozukluk diyoruz. Manik bozukluk daha çok bilgi bağımlılığı şeklinde ifade edilir. Kişinin sürekli ve aşırı bir şekilde yeni bilgi arayışında olması, bilgiyi kaçırma veya eksik bilgiden dolayı bir şeyleri kaybedeceği düşüncesiyle bu durumun bir nevi dürtü bozukluğuna dönüştüğünü söyleyebiliriz. Gün içerisinde Türkiye'de bir kişinin akıllı telefonunu ortalama 110 defa açma ve kapatma refleksinde olduğunu görüyoruz. Bireylerin telefonlarını sürekli ulaşılabilir mesafede tutarak, sürekli ekranı kontrolü etme düşüncesiyle açıp kapattıkları görülmektedir. Bu, kimilerinde yüksek düzeyde, kimilerinde ise daha az olmakla birlikte ortalaması bu düzeydedir. Bunun belirtileri; sürekli yeni bilgi aramak ve bu süreçte zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek, bilgiye ulaşamayınca huzursuz veya endişeli hissetmek, günlük işleri aksatacak kadar bilgi tüketimine vakit ayırmak, bilginin doğruluğunu sorgulamadan her şeyi tüketmektir" dedi.

'ÖĞRENCİ VE ARAŞTIRMACILARDA YAYGIN'

Bu durumun kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini anlatan Prof. Dr. Dilci, "Manik bilgi bozukluğu kişiden kişiye değişmektedir. Bu bozukluk genellikle mükemmeliyetçi ve takıntılı kişilerde görülüyor. Sürekli daha fazla bilgi edinme ihtiyacı hissederler. Ayrıca bilgi eksikliği hisseden kişilerde, kaygı bozukluğu olanlar da görülüyor. Öğrenciler ve araştırmacılar arasında bu bozukluk daha da çok yaygınlaşıyor" diye konuştu.

'DİJİTAL DİYET GEREKLİ'

Manik bilgi bozukluğuyla mücadele konusunda bilgi veren Dilci, "Öncelikle bilgi tüketimini sınırlamak gerekiyor. Önümüze çıkan her türlü bilgiyi okumak değil, ilgi alanlarımıza ve bize faydalı olan bilgileri seçip, düzenleyip o şekilde yönelmemizde fayda var. Dijital diyet dediğimiz, ekranlara olan maruziyetimizi sınırlandırmak, gün içerisinde belli bir yere kadar temas etmektir. Mümkün olduğu kadar akıllı telefonlar yerine tuşlu ve klasik telefonları kullanmak gerekir. Akıllı telefonlarımızı bizden fiziksel manada uzak tutmak gerekir" dedi.