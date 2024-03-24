Manisa Şehir Hastanesinden 101 yaşındaki teyzeye ziyaret
MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi hekimleri 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 101 yaşına ayak basan Şefika Kanıtemiz'i ziyaret ederek Yaşlılar Haftasını kutladı.
Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi Aile Hekimliği Uzmanı Gözde Uğur ve evde sağlık ekibi hekimleri 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 101 yaşına ayak basan Şefika Kanıtemiz'i ziyaret etti. Ziyarette 101 nine Kantemiz'e çiçek ve çeşitli hediyeler getiren ekip, Kanıtemiz'in sağlık kontrollerini yapmayı da ihmal etmedi. Ziyaret karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden Kanıtemiz, 101 yaşına girdiğini söyledi. Babaannesine baktığı için gurur duyduğunu söyleyen Şefika Kanıtemiz'in torunu Ayşen Sabancı, "Yaşlılar Haftası nedeniyle gelerek hem babaannemi hem beni çok mutlu ettiniz. Babaanneme daha önce annemle babam bakıyordu. Onlar vefat ettikten sonra babaannemi ben yanıma aldım ve 7 yıldır benimle yaşıyor. Merdiven inip çıkmakta zorlanıyor kendi odası var arada odasında oturuyor arada yanımıza geliyor çok güzel bir yaşlılık geçiriyor. Kronik hastalıkları yok babaannemin, sağlığı yerinde güler yüzlü. Çok sevecendir, herkes onu çok sever. Babaanneme bakmaktan gurur duyuyorum. Babaannemi kendi yanıma aldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesi Evde sağlık ekibine başvurdum sağ olsunlar onlar da sıklıkla, ne zaman ihtiyacımız olsa ziyaret ediyorlar. Çok memnunum doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden" dedi.
18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 101 yaşındaki Şefika Kanıtemiz ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ezgi Tanımlı, "Dünya yaşlı nüfusunun giderek arttığı günümüzde, yaşlılarımızın sağlık ve sosyoekonomik anlamda ihtiyaçlarının karşılanması, hak ettikleri değerin ve saygının gösterilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla her yılın 18-24 Mart tarihleri arası Yaşlılara Saygı Haftası olarak anılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı verilerine göre, Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı yüzde 10,2 iken bu oranın 2040 yılına kadar yüzde 14,2'ye yükselmesi beklenmektedir. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasındaki temel amaç, onların sağlık sorunları ile ilgilenmek kadar yaş alan büyüklerimizin hayatlarının bu döneminde, daha genç insanlardan gösterilecek saygı ve sevgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını vurgulamaktır. Yaşlılarımızın tecrübeleri, bilgileri ve yaşam deneyimleri, toplumumuzun kültürel birikimlerinin önemli bir parçasını oluşturur. En değerli varlıklarımız olan yaşlılarımıza saygı ve takdiri sürdürmek, yaşama süreçlerine destek olmak oldukça önemli ve gereklidir. Geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, geleceğimize ışık tutan kıymetli büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası kutlu olsun. Bizlerde bu özel hafta kapsamında Evde Sağlık ekibimizle birlikte, bir asırlık çınarımız, 101 yaşında olan Şefika Teyzemizi yalnız bırakmayarak, yaşlılar haftasını kutladık" İfadelerini kullandı.
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