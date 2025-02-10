Mardin'de Depremzedeye Anında Akülü Sandalye Desteği - Son Dakika
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Sağlık

Mardin'de Depremzedeye Anında Akülü Sandalye Desteği

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, deprem sonucu felç kalan Murat Acemoğlu'na talep ettiği akülü sandalyeyi aynı gün içinde ulaştırdı. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde ağır yaralanan Acemoğlu, hastanede tedavi sürecinde akülü sandalye talebinde bulundu. Vali Akkoyun, Acemoğlu'nun talebine anında yanıt vererek sosyal destek çalışmalarına devam etti.

10.02.2025 12:19  Güncelleme: 12:22
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Mardin'de depremzedeye akülü sandalye desteği

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, omurilik zedelenmesi sonucu felç kalan depremzede Murat Acemoğlu'nun akülü sandalye talebine aynı gün yanıt verdi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Murat Acemoğlu, 7 saatlik kurtarma çalışmasının ardından enkazdan çıkarıldı. Deprem sırasında omuriliğinden ağır şekilde yaralanan Acemoğlu, Adana Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası belden aşağısı felç kaldı. Tedavi sürecinin devamında ailesiyle birlikte Mardin'e taşınan Acemoğlu, 1,5 yıldır Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi görüyor. Bu süreçte eşi Pınar Acemoğlu da sürekli yanında bulunarak kendisine refakat ediyor.

6 Şubat depreminin ikinci yıldönümünde Vali Akkoyun, Acemoğlu'nu hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Acemoğlu, Vali Akkoyun'dan akülü sandalye talebinde bulundu. Akkoyun, bu talebe kayıtsız kalmayarak akülü sandalyenin aynı gün içinde Murat Acemoğlu'na ulaştırılmasını sağladı.

Acemoğlu, 6 Şubat depreminde ailesiyle birlikte göçük altında kaldığına değinerek, "7 saat sonra kurtarıldık. Dün Sayın Valimiz bizleri ziyaret etti. Bu esnada akülü sandalye talebinde bulundum. Sağ olsun, talebimizi hemen karşıladı ve sandalyeyi bugün teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akkoyun'un, sadece Acemoğlu'na değil, Mardin'de yaşayan diğer depremzedelere de çeşitli konularda destek sağladığı belirtildi. Depremzedelerin ihtiyaçlarına hızlıca yanıt veren Akkoyun, sosyal destek çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Mardin'de Depremzedeye Anında Akülü Sandalye Desteği - Son Dakika

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