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Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor! - Son Dakika

Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor!

22.02.2022 08:35

Pandemide mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilmesi, açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Ölüm oranı yüksek olan 65 yaş üstü grup için ise yeni uygulamalara gidileceği belirtiliyor.

Avrupa'da bazı ülkelerde maske zorunluğu ve seyahat sınırlamaları kaldırılırken, pozitif vakalar için karantina uygulamasına da son verildi. Türkiye'de de önümüzdeki süreçte vakalardaki düşüşe bağlı olarak aşamalı olarak normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Buna göre şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımalar ile kapalı alanlarda maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek. Ancak bahar aylarından itibaren bu tedbirin bireysel tercihe bırakılacağı belirtiliyor. Açık havada ise maske mecburiyetinin tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.

SADECE "HASTA" OLANLARA TEST YAPILMASI TARTIŞILIYOR

Türkiye'de bir süredir, pozitif vakaların temaslılarına karantina zorunluluğu uygulanmıyor ve belirtisizlere test yapılmıyordu. Bu uygulama aynı şekilde devam edecek. Önümüzdeki süreçte ise sadece 'hasta' olarak nitelendirilenlere test yapılması tartışılıyor. Salgınla ilgili yapılan değerlendirme toplantılarında "Bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş planlanacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bizde de rahat bir döneme geçilecek. Burada üzerine gidilmekten vazgeçilmeyecek tek konu, 65 yaş üstü eksik aşılılar, aşısızlar ve risk gruplarıdır" görüşü dile getirildi. Uzmanlara göre mevcut önlemler bahar aylarına kadar devam ederse problem büyük ölçüde aşılmış olacak.

KORONA SALGINI HIZ KESTİ

Türkiye'de son bir haftadır vaka yayılım hızında yavaşlama gözleniyor. Aktif vaka sayısında da hızlı bir düşüş yaşanıyor. 850 bin sınırına dayanan aktif vaka bir hafta içinde 750 binin altına geriledi. Testlerin pozitif çıkma oranı da uzun bir aradan sonra yüzde 16 seviyesine düştü. Öte yandan, 65 yaş üstü ve risk gruplarında kullanılmaya başlanan Covid ilacı Molnupiravir'in Türkiye'de üretimine hız verildi. Türkiye gazetesinin haberine göre ilacın Covid hastalarında kullanımı ile birlikte hastane yüklerinin daha da azalması bekleniyor.

BAKAN KOCA ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Salgınla mücadelede yeni bir dönem başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin çıkarılacağı tarih dahil birçok önemli konuyla ilgili 23 Şubat Çarşamba günü açıklamalarda bulunacağını dile getirmişti.

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Son Dakika Sağlık Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor! - Son Dakika


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