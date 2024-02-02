Mayeksozom: Alzheimer ve Benzeri Nörolojik Rahatsızlıklara Yeni Yaklaşım

Nörolojik rahatsızlıkların önlenmesinde umut doğuyor. Ankara merkezli Aye Group liderliğinde geliştirilen Mayeksozom gıda takviyesi, Alzheimer hastalığına karşı yeni bir yaklaşım sunuyor. Bu yenilikçi teknoloji, Mayeksozom gıda takviyesinde kullanılan nanoteknolojik organik kahve eksozomları sayesinde hayat buluyor. Ankara merkezli Aye Group'un iştiraki olan Aye Exocure firması tarafından geliştirilen Mayeksozom, Alzheimer ve benzeri nörolojik rahatsızlıkların önlenmesini hedefliyor.
Aye Group ve Aye Exocure bilim insanları öncülüğünde ortaya çıkan bu inovatif ürün, Alzheimer hastalığına karşı yeni bir umut ışığı oluşturuyor. Mayeksozom'un içeriğindeki organik kahve, organik ginkgo biloba ve organik panax ginseng eksozomları, odaklanma yeteneğini artırma, zihinsel keskinliği sağlama ve hafızayı güçlendirme konularında yardımcı oluyor.
Hücreler tarafından üretilen ve 0,1 mikron boyutunda olan eksozomlar sayesinde nörolojik hastalıkların önlenmesinde önemli bir umut kaynağı olacak. Mayeksozom'un içeriğinde bulunan organik kahve eksozomları, yapılan hücresel çalışmalarla Alzheimer ve benzeri nörolojik hastalıklarda sık görülen Amiloid Beta peptit birikiminin azaltılmasında etkili olduğunu kanıtladı.
Mayeksozom, düşük kafein içeriği, organik ve vegan formülü ile birçok insanı destekleyen bir çözüm sunuyor. Bu özellikleri, ürünün genel kullanımına uygunluğunu vurguluyor.
Mayeksozom, Alzheimer ve benzeri nörolojik sorunlara karşı getirdiği umutla, dünyada oral yoldan tüketilebilen ilk eksozom uygulaması olacak. Bu inovatif gıda takviyesi, Almanya Nürnberg'de düzenlenecek olan BİOFACH Fuarı'nda 13-16 Şubat tarihleri arasında ilk defa tanıtılacak. Titiz bir şekilde geliştirilen bu teknolojik atılım, sağlık sektöründe yeni bir dönem başlatma hedefini taşıyor. - Advertorial
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